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新竹動物園動物銳減 市府：保育員、獸醫全年無休照護

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，目前展示動物30種、共143隻，園方因應動物身體狀況提供營養均衡食物，及保育員、獸醫全年無休的照護。圖／新竹市政府提供
市府指出，目前展示動物30種、共143隻，園方因應動物身體狀況提供營養均衡食物，及保育員、獸醫全年無休的照護。圖／新竹市政府提供

全台三大公立動物園之一的新竹市立動物園是大新竹地區民眾很重要的回憶景點，但經市府整修後動物種類也從原有的70種，銳減到目前的近30種，希望相關單位能重視；市府指出，目前展示動物30種、共143隻，園方因應動物身體狀況提供營養均衡食物，及保育員、獸醫全年無休的照護。

動物園長楊礎遠表示，新竹市立動物園為全台現址最悠久動物園，2017年啟動動物園再生計畫，2019年12月28日重新啟用，全新改造的動物園以友善動物、保留歷史回憶、提倡生命教育為三大核心價值，透過設計打開籠舍、擴大活動空間、恢復棲地生態，活動空間是以往至少1.5倍，並「以交換替代購買」，提供動物最好的營養均衡食物及醫療照護。

目前展示的動物活動空間都變大了，也提供動物活動棲架與遊具，大幅度降低動物刻板行為。另外，動物園再生計畫期間，部分動物因動物疾病及老年因素而離開，不過，在同時間動物園亦誕生了15隻新生命，有浣熊、天竺鼠、黑肚綿羊、絨鼠等，皆受到遊客與大小朋友喜愛。

市府統計，新竹市立動物園自2019年12月底開園至今已累績300萬遊園人數，平均每年120萬人次，為再生計畫前的3倍，深獲全國民眾喜愛與肯定，動物園將持續提供民眾遊園優質環境及提升動物福利。

黨團總召集人陳治雄說，林智堅、沈慧虹主導時的市府，5年多前整修新竹市立動物園，不但2年半的工期中動物死了21隻，整修完工後動物園內的動物，種類也從原有的70種，銳減到目前的近30種，種類跟前市長林智堅的小編數量差不多。

國民黨團主張，市府若因為現有動物園太小，無法增購大型動物及增加動物的數量與種類，建議可將現有的動物園改為博物館或文史館融入新竹公園，另在市郊找尋大面積公有地，新建一座動物住得舒服安全、民眾親子參觀停車方便的動物園，既滿足民的回憶，也滿足親子參觀完整動物園的心願。

動物園 新竹 林智堅

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