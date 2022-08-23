7劇團12場巡迴開跑 鄭運鵬：邀請桃園小勇者一起出發

「勇者號，出任務！」民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今在桃園區青溪公園市民廣場開記者會，預告本週六將展開首場親子劇團活動，現場邀請到劇團表演者一起共襄盛舉。他表示，豐富有趣的「勇者號出任務」，將會深入桃園各地，透過親子舞台卡車歡樂SHOW形式出發，希望在桃園所有大大小小的場合，讓市民朋友參與一場歡樂、正面的選舉。

鄭運鵬披上戲劇服裝與道具和現場觀眾互動，他並說，「勇者號出任務」號召各位「小勇者」一起參加，爸爸媽媽、阿公阿嬤可以帶著小朋友一起欣賞精彩的劇團演出，包含「好玩的劇團」、「天馬戲創作劇團」、「即將成真火舞團」、「紅鼻子馬戲團」、「創造焦點」、「FOCA福爾摩沙馬戲團」、「馬戲之門」等表演團體，從8月27日（六）至10月14日（五）在桃園各區，本週六開始展開為期12場次的活動。

鄭運鵬指出，「即將成真火舞團」剛開始演出時難找到場地，「一身好技巧、好功夫都練好了，但卻沒有辦法表演」，他也透過紙風車劇團協助火舞團合作，現在也開始全國巡迴表演，甚至即將要出國，「即將成真，真的夢想成真」，尤其火舞團已經在桃園新屋找到合適的排練場，甚至居住在桃園了，他對此感到非常高興又感動；他也說，今天開場表演的「FOCA福爾摩沙馬戲團」也在兩個月前落腳桃園，可見桃園是相當適合戲劇表演發展的城市。

「我要在桃園建立一個公立兒童樂園！」鄭運鵬說，未來若當選市長，希望規劃一個公立兒童樂園，讓每個小朋友都可以公平地享受兒童設施，未來也會致力讓戲劇藝文活動化為行動兒童樂園，「我們深入到桃園的大街小巷」，讓選舉活動延伸到未來的市政、延續到兒童樂園，希望桃園未來各地都有表演達人，都有如此精采的演出，讓桃園成為人人能享受生活、享受休閒娛樂的都市。

鄭運鵬也強調，這些劇團表演者都是桃園勇者，大家將自己所長、達人技巧帶到桃園，讓更多觀眾可以看到精彩演出，他相當感謝；他也鼓勵劇團表演者發揮專長，透過各種興趣表演都能落地桃園，「在這裡訓練，在這裡發揚光大」，讓桃園成為達人訓練基地，未來更可以在桃園兒童樂園常駐演出，「把桃園當自己的家」，希望大家在桃園都能幸福生活，盡情表演，讓桃園成為一個適合生活、享受生活的都市。