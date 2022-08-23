竹市西大路地下道改善工程進度超前 29日上午6點通車

新竹市西大路地下道為市區連接園區的重要道路，每日尖峰期車潮眾多，為改善整體防水、抽水設施、增加照明、補強結構、整合景觀等，市府今年4月啟動地下道結構補強暨景觀改善工程，提升安全性，預計10月底完工。市府今指出，目前工程進度53.30％，施工進度超前，將於8月29日（一）上午6點先開放通行。

代理市長陳章賢今到場了解施工狀況，他說，西大路地下道寬14公尺、長150公尺，主要串連林森路與南大路，為改善人行道及汽、機車雙向道路，市府自籌8200萬元啟動工程，將景觀整合、既有結構系統補強及整體空間環境美化。

交通管制方面，目前已進入第二階段尾聲，將於8月29日（一）上午6點恢復通行，之後施工僅有汽車道於上午9點至下午4點改單向（往市區）通行，機車不受影響。

工務處表示，地下道主體方面除壁面裂縫修補、主梁裂縫補強及粉刷、不鏽鋼導水槽安裝、既有牆面防水塗料美化、既有機車道欄杆油漆、加高護欄，也將地下道抽水設施更新、新增照明景觀燈，並進行結構補強。

工務處指出，由於既有人行道入口構體老舊、牆面多處破損，將使用鋼構材以及輕質聚苯板重建，也因為原本排水不良、嚴重壁癌、牆面老舊斑駁，將在通行廊道抓漏防水、改善照明、增設適當的排水系統，並將牆面整合美化，創造舒適的人行地下道環境。針對周邊景觀營造，也使用擴張網護欄，增加視覺通透性及安全性。