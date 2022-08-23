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頭份國中新建教學大樓動土 蘇貞昌允諾追加5千多萬元

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
行政院長蘇貞昌今天上午率同教育部長潘文忠、苗栗縣長徐耀昌及地方各級民意代表一起焚香祝禱，完成動土奠基儀式。記者吳傑沐／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午率同教育部長潘文忠、苗栗縣長徐耀昌及地方各級民意代表一起焚香祝禱，完成動土奠基儀式。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣頭份國中新建教學大樓經過6年的籌備與規劃，今天上午舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌受邀出席，當場允諾5千多萬元的工程追加款，並率同教育部長潘文忠、苗栗縣長徐耀昌及地方各級民意代表一起焚香祝禱，完成動土奠基儀式。

頭份國中建校已60年，新校區緊鄰重劃地段，近五年來有2500戶新建案相繼完工，新興社區已然成形，去年底獲教育部納入新興人口成長區公立學校校舍新建工程計畫，核定總經費1億2286多萬元。但工程招標時遇上原物料與工資飆漲，經4次流標，追加縣款5450萬元，於今年7月20日順利決標。

校方表示，新建L型3層教樓，有20間教室、6間廁所、9座樓梯，設計方面並注重隔音、防曬及綠能，未來落成後可做為特教、音樂、美術、家政、生科、自然、圖書等教學活動，同時可辦理200人規模的研習與展演。

蘇貞昌表示，全國各地因少子化教室空了很多，但頭份人口卻逆向成長，尤其頭份國中學區內有設籍200多人，因教室不足無法就近上學，這是很少見的。

行政院長蘇貞昌今天上午率同教育部長潘文忠、苗栗縣長徐耀昌等人完成動土奠基儀式。記者吳傑沐／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午率同教育部長潘文忠、苗栗縣長徐耀昌等人完成動土奠基儀式。記者吳傑沐／攝影
頭份國中新建教學大樓今天上午舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌受邀出席，當場允諾5千多萬元的工程追加款。記者吳傑沐／攝影
頭份國中新建教學大樓今天上午舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌受邀出席，當場允諾5千多萬元的工程追加款。記者吳傑沐／攝影

教育部 蘇貞昌

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