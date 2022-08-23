竹縣防疫、流感接種率優全國平均 獲衛福部6獎項肯定
COVID-19疫情肆虐，新竹縣自2020年1月20日成立防疫應變中心，衛生局全員投入不分不分日夜、假期，提供24小時疫調等相關服務，獲衛福部頒發COVID-19防疫貢獻獎，及111年3月至5月COVID-19疫苗接種第五類績優獎。此外，110年流感疫苗接種也獲2項績優、2項卓越獎項，一口氣囊括6獎項肯定。
新竹縣長楊文科表示，面對嚴峻新冠肺炎疫情，新竹縣於2020年1月20日成立應變中心， 啟動各局處、13鄉鎮市公所、衛生所防疫人員跨區支援機制、協調縣內6大醫院完成整備工作，並新增7家COVID-19檢驗認可機構，防疫人員不分日夜、假期加入防疫抗戰工作，讓防疫機制得以24小時不間斷運作。
新竹縣衛生局長殷東成表示，自去年5月疫情迅速擴散之際，衛生局127人總動員，全員無休投入疫調相關工作，並額外招募139臨名時人力投入應變中心，提供民眾24小時服務，協助確診者迅速取得相關訊息、協助安置、避免避引發恐慌。另也整合轄內診所、衛生所、醫療院所組成快篩部隊，第一時間提供民眾篩檢及疫苗注射服務、設置社區接種站，提高疫苗施打率、降低中重度死亡率。
衛生局提醒，今年5月起因擴大開放邊境政策，竹縣確診數至今仍維持每日約600人左右，提醒民眾不能大意，防疫應變中心亦持續運作，提供民眾服務。
此外，新竹縣去年推動流感疫苗接種，施打率高於全國平均，獲衛服部頒發4個獎項肯定，包含「65歲以上長者」接種考評項目獲績優獎、「6個月至3歲未曾接種幼兒」獲績優獎及卓越獎、「3至6歲未曾接種幼兒」獲卓越獎。
根據衛生局統計，「6個月至3歲未曾接種幼兒」竹縣接種4592人，完成率57.1%，優於全國平均52.4%。「3至6歲未曾接種幼兒」竹縣接種902人，完成率19.2%，亦優於全國平均數15.2%。
時序將邁入秋冬，流感病毒高峰期將至，衛生局提醒，今年流感疫苗將於10月1日開打，相關疾病防治資訊，可洽詢新竹縣各鄉鎮市衛生所或衛生局防疫專線03-5511287。
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