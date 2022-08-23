聽新聞
test
0:00 / 0:00
跨縣市借還無縫接軌 苑裡、竹南增設60柱YouBike2.0
苗栗縣政府方便YouBike跨縣市借還，鄰近台中市、新竹市的苑裡鎮及竹南鎮，9處增設60柱YouBike2.0系統，並於8月25日開通啟用，縣府歡迎民眾多多利用。
苗栗縣公共自行車租賃系統目前有66站YouBike1.0系統，與台中市及新竹市YouBike2.0系統設備互不相容，車輛無法相互借還，縣府在鄰近台中的苑裡鎮，及鄰近新竹市的竹南鎮既有站點，新設YouBike2.0車柱，8月25日零時開通啟用。
增設車柱站點，苑裡火車站、國立苑裡高中站、苑裡鎮立圖書館站、苑裡體育場站、山腳國小站、竹南鎮龍山佳北二街口停車場站、公義科專六路口大同高中站，及國家衛生研究院站各6柱，龍鳳漁港站12柱。
縣府工務處指出，縣府檢討使用率較不佳YouBike「苗栗客運頭份站」，辦理遷站作業，遷至頭份市後庄里文林停車場，也於18月25日零時系統開通租借，原於「苗栗客運頭份站」租借騎乘的民眾，可就近至「頭份市立圖書館站」。
苗栗縣公共自行車租賃系統相關站點資訊可至官網https://www.youbike.com.tw/region/miaoli，或透過手機下載官方APP（YouBike1.0或YouBike2.00）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言