跨縣市借還無縫接軌 苑裡、竹南增設60柱YouBike2.0

苗栗縣政府方便YouBike跨縣市借還，鄰近台中市、新竹市的苑裡鎮及竹南鎮，9處增設60柱YouBike2.0系統，並於8月25日開通啟用，縣府歡迎民眾多多利用。

苗栗縣公共自行車租賃系統目前有66站YouBike1.0系統，與台中市及新竹市YouBike2.0系統設備互不相容，車輛無法相互借還，縣府在鄰近台中的苑裡鎮，及鄰近新竹市的竹南鎮既有站點，新設YouBike2.0車柱，8月25日零時開通啟用。

增設車柱站點，苑裡火車站、國立苑裡高中站、苑裡鎮立圖書館站、苑裡體育場站、山腳國小站、竹南鎮龍山佳北二街口停車場站、公義科專六路口大同高中站，及國家衛生研究院站各6柱，龍鳳漁港站12柱。

縣府工務處指出，縣府檢討使用率較不佳YouBike「苗栗客運頭份站」，辦理遷站作業，遷至頭份市後庄里文林停車場，也於18月25日零時系統開通租借，原於「苗栗客運頭份站」租借騎乘的民眾，可就近至「頭份市立圖書館站」。

苗栗縣公共自行車租賃系統相關站點資訊可至官網https://www.youbike.com.tw/region/miaoli，或透過手機下載官方APP（YouBike1.0或YouBike2.00）查詢。