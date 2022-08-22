2022國家卓越建設獎 桃園27件作品獲獎

2022國家卓越建設獎及全球卓越建設獎於上周五舉行聯合頒獎典禮，由副總統賴清德親自頒獎，世界不動產聯盟會長Susan Greenfield更特別自法國飛抵台灣表達祝賀。桃園市副市長高安邦表示，桃園也再度囊括27件大獎。

桃園市政府由高安邦副市長率工程建設團隊出席領獎，於致詞時表示，除了對於桃園作品在全球卓越建設獎的出色表現感到榮幸之外，也特別提到2022國家卓越建設獎桃園也再度囊括27件大獎，更邀請與會貴賓有機會多來桃園感受優質建設，本次頒獎典禮也針對我國於2022全球卓越建設獎4金7銀的獲獎佳績再次呈現及表彰。

2022國家卓越建設獎共獲27項獎，包括3項特別獎、16件金質獎以及8件優質獎。在特別獎的部分包括「中壢污水BOT計畫(水資源回收中心)」、「八德大湳森林公園景觀工程」及「桃園市推行道路養護成效式契約試辦計畫」。

「中壢污水BOT計畫(水資源回收中心)」係結合中央地方及民間力量，繼桃園污水BOT案及埔頂污水BOT案後第3個採促參方式施工的污水下水道系統建設計畫，3個系統加起來的用戶接管率將涵蓋桃園市全市約80%的用戶。

「八德大湳森林公園」將保一總隊大湳營區規劃為森林公園，不僅保留既有的3千多棵樹木，也進一步復育自然物種，且營區內所保留的館舍，將作為文化、社福、市民活動中心多元使用，成為八德新亮點。

而考量近年道路維護面積劇增的情形，桃園市政府所推行「道路養護成效式契約試辦計畫」是全國首創勞務、施工及維護之契約，透過成效指標來管理道路生命週期及管控各路段之路面損壞程度，以延長道路壽命，透過AI智慧巡檢車與道路資訊管理中心做大數據分析，將過去用被動的「搶災模式」轉換成主動的「防災模式」。

在其餘得獎案件，也包含了公園、下水道以及建築工程，都是桃園令人期待的亮點建設，例如大園華興池、龍潭綠杉林公園、大嵙崁地質公園、羅漢松公園、頭洲魅力公園、街口溪生態水岸步道、虎頭山創新園區、楊梅鄭大模生態植物園、中原營區區段徵收工程、埔頂計畫區污水下水道系統BOT、文青水園水資源回收中心、老街溪護岸新建、龍潭停二立體停車場、楊梅四維社福館、中壢一號社宅、八德一號社宅、中路三號社宅以及航空城區段徵收等建設。

桃園升格已邁入第8年，迄今已是全臺成長最快、進步最多的城市，本次在建築、公園、道路及區段徵收等各項目皆獲獎，是對市府團隊最好的肯定，未來市府將持續在公共工程上追求更高的品質，在城市建設上追求創新與進步，提供更舒適、優質之開放空間，讓市民感受「無聲的改變‧有感的建設」。