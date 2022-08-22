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桃園+2087例 開學在即籲學童儘速完整接種疫苗

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／桃園市政府提供
桃園市政府衛生局長王文彥。圖／桃園市政府提供

桃園今新增2087例本土個案（65歲以上占7.05 %、18歲以下占23.92 %），桃園市政府衛生局長王文彥說明，確診個案數較昨日2438例下降14.40%，而較上周8月15日（一）1973例上升5.78 %；另全國今日新增1萬6,669例，確診個案數較昨日2萬2137例下降24.70%。

中央流行疫情指揮中心於昨日說明，國內本土病例累計超過500萬人確診，BA.5變異株將為國內帶來下一波疫情高峰，預估至年底將增300萬例。

王文彥指出，疫苗覆蓋率影響社區疫情流行趨勢，為防範開學後校園群聚疫情，避免感染後重症及減少兒童多系統發炎症候群（MIS-C）發生，建議家長應儘速安排家中孩子完整接種疫苗，才能儘早獲得足夠保護力。

本月全市13區衛生所也提供嬰幼兒莫德納疫苗夜診或假日診接種服務，另有其他COVID-19疫苗接種需求的民眾可透過「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢本市合約院所逕行預約接種。

有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥說明，目前在案數共1萬8363人，照護案件累計57萬4420人，已完成56萬9916人，累計完成率約99.2%。

截至8月21日，桃園專責ICU開設38床、收治30人、空床數8床；專責病房443床，收治161人，空床數282床，收治比率約36.3%，醫療能量充足。

莫德納疫苗 桃園 疫情

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