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苗栗動物收容犬2個月死亡110隻 動保現勘認確有小疏失

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣防止虐待動物協會人員至苗栗動物收容所現勘，認為照顧有一些疏失。記者范榮達／攝影
台灣防止虐待動物協會人員至苗栗動物收容所現勘，認為照顧有一些疏失。記者范榮達／攝影

苗栗縣生態保育教育中心動物收容所遭爆今年5、6月「被消失」110隻收容犬，8月15日又接連2隻死亡案，台灣防止虐待動物協會人員今天下午現勘，認為確有照顧疏失，動物保護防疫所也允諾改善。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如等人今天至苗栗動物收容所了解，縣議員陳光軒、曾玟學、陳品安也到場關心，勘察犬、貓舍房，並開會討論，姜怡如認為，動物收容所空間及醫療資源都充足，但每日犬隻的照顧、巡房等方面，還有一些小疏失，必須要落實，約定1個月再來追蹤。此外，參訪過程中，發現有幾隻犬隻比較有狀況的，所方也承諾做立即及評估治療。

苗栗物收容所遭愛狗志工爆料2隻收容犬8月15日突然死亡，根據農委會資料，收容所今年5月死了43隻動物，死亡率16%，6月死了67隻，死亡率31%，引起動保團體人士關心，台灣防止虐待動物協會今天入所調查，另犬隻遺體也送台大獸醫法醫研究所解剖釐清死因。

台灣防止虐待動物協會人員至苗栗動物收容所現勘，認為照顧有一些疏失。記者范榮達／攝影
台灣防止虐待動物協會人員至苗栗動物收容所現勘，認為照顧有一些疏失。記者范榮達／攝影

動物收容所 死亡率 台大 苗栗縣

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