這6里儲水備用！桃園8月23日停水6小時 影響楊梅8023戶

台灣自來水公司第2區管理處配合台電辦理貴山公園加壓站施工，楊梅區6個里自明天（23日）0時起至早上6時止，公告停水6小時，影響8023戶用水不便，市府經發局今天表示，施工停水期間，請楊梅區市民預先儲水備用，以免生活不便。

台灣自來水公司第二區管理處表示，配合台電辦理貴山公園加壓站施工，公告明天（23日）0時至6時止停水6小時，包括楊梅區的東流里、大平里、秀才里、紅梅里、梅新里、永寧里共6個里，停水影響總共8023用戶。

市府經發局表示，請民眾在停水前6小時完成儲水及節約用水，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，提醒民眾停水期間關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞，遇供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或洽詢當地里長。