收容犬2個月死亡110隻 苗栗動防所澄清啟動第三方調查

苗栗縣生態保育教育中心動物收容所遭爆今年5、6月「被消失」110隻收容犬，最近1隻「大霸」還猝死，動物保護防疫所今天邀請動保團體入所調查，「大霸」送台大獸醫法醫研究所解剖釐清死因。

愛狗志工最近向動保團體陳情，一隻傷病小型米克斯今年6月底收容在苗栗動物收容所，8月13日發現身上有一顆大腫瘤，全身濕透的躺在籠舍的水泥地上，隔了2天死亡，此外，「大霸」於8月13日時還無異狀，志工8月15日要領養前一刻，所方突然告知也死亡，收容所連續死亡2隻狗。

另根據農委會資料，收容所今年5月死了43隻動物，死亡率16%，6月死了67隻，死亡率31%，收容所安置動物狀況與安危令人擔憂，志工發起一人一信發聲，要求縣府介入調查，救救剩餘的動物。

動防所指出，今天安排動保團體入所第三方調查，將「大霸」遺體後送台大獸醫法醫研究所解剖，解剖報告也會公開，至於小型米克斯今年6月29日入所，獸醫師給予常規除蚤驅蟲，腹腔觸診發現腹腔腫瘤。

當時考量犬隻年邁瘦弱，麻醉風險過高，評估不適宜手術摘除，採單獨隔離留置，每天給予皮下點滴及藥物治療，後來因腫瘤過度生長，導致無法自行進食，原定8月15日人道處理評估小組，當天一早巡房因病離世。

「大霸」今年7月2日入所，獸醫師評估後注射犬八合一疫苗、狂犬病疫苗及驅蟲除蚤，例行性巡房時，精神及食慾皆為正常，但8月15日巡房時發現大霸已死亡，推測牠長期在野外生活，入所前已患有心絲蟲疾病，直接造成心臟及肺臟的傷害，引發血栓導致猝死。

動防所指出，5月犬隻入所142隻，其中35隻所內死亡，幼犬占31隻，6月入所128隻，其中36隻死亡，幼犬有32隻，因5、6月是遊蕩犬繁殖季節，通報捕捉入所的幼犬多已受驚擾，導致抵抗力較弱，且收容所環境有無特定病源存在的風險，入所死亡率略增，7月入所80隻，死亡9隻，已降至10%以下。