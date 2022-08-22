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衛福部全國防疫大會 竹市疫苗施打獲10項大獎肯定

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府去年5月率全國之先成立大型戶外專責疫苗施打站，並由基層診所、醫院「熱心醫護團」進駐。圖／新竹市政府提供
市府去年5月率全國之先成立大型戶外專責疫苗施打站，並由基層診所、醫院「熱心醫護團」進駐。圖／新竹市政府提供

新冠肺炎疫情新竹市府推動疫苗施打，於今年度全國防疫大會獲衛福部及疾管署疫苗施打65至74歲卓越獎、績優獎、75歲卓越獎、績優獎、第五類對象卓越獎、績優獎及防疫感謝獎；以及流感疫苗施打6個月至3歲績優獎與卓越獎、3歲至6歲卓越獎，共獲獎10座，為全台得獎最多城市。

陳章賢代理市長表示，市府去年5月率全國之先成立大型戶外專責疫苗施打站，並由基層診所、醫院「熱心醫護團」進駐；同年6月也是全國第一為長者造冊施打疫苗的縣市，更提供疫苗計程車等貼心免費服務，共計6處疫苗施打站提升施打量能，同時加強宣導「收到通知來就打」，衝出亮眼疫苗覆蓋率。

竹市不僅積極設立大型疫苗施打站，也率全國之先開啟孕婦專案，隨後更攜手地方醫療院所開設疫苗專診，多管齊下守護市民健康；兒童疫苗開放之際也開設線上預約系統，讓爸媽方便又安心。

另外，去年5月民調顯示，針對市府疫情期間的防疫作為，78.6%市民給予「滿意」，其中「疫苗施打規畫」、「防疫宣導」分別獲得89.5%、76.8%高滿意度。

衛生局指出，年度「全國防疫大會」在22縣市中，竹市為得獎最多城市，實屬不易，得獎是榮耀，也是使命，感謝同仁堅守岡位，也期勉同仁秉持熱誠初衷。

衛生局呼籲，新冠肺炎病毒株不斷地在變異，民眾一定要將疫苗打好、打滿，保護自己也守護家人的健康；已接種四劑民眾請勿重複接種，若為3個月內曾經確診者，可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗。

目前有AZ、BNT、Moderna、Novavax或高端等5種廠牌可供自由選擇，竹市已開放多間診所提供疫苗施打（https://reurl.cc/8oEGld），尚未接種者可參考開診時段表預約接種。若民眾有任何防疫疑問，請撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局防疫專線03-5320900。

流感疫苗 新冠疫苗 新竹

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