苗栗市三湖道土雞城外 行車閃避逛街土雞好危險

童姓讀者最近在苗栗市苗28線（三湖道）近苗29線（龍崗道）口附近的土雞城外，2度直擊土雞趴趴走，其中一次轎車停在路中間「禮讓」土雞通過，安全讓人捏了一把冷汗，希望有關單位重視。

警方回應說，道路交通管理處罰條例規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元至600元罰鍰，因此發生事故，還有刑、民事責任，警方會加強巡邏查處，並勸導飼主。

縣府農業處指出，飼養700頭（隻）畜、禽以上規模，需申請畜牧登記，並應依規範施設畜舍設備，若不符規範才有相關罰責，根據投訴應為一般常見的容許使用，農政單位並無特別相關規範。

童姓讀者投訴本報指出，8月16日下午5點多行經苗栗市三湖道土雞城外，馬路雙向道闖進數隻土雞趴趴走、逛大街，超級危險還以為準備要普度嗎？離譜的不只一天，8月19下午5點多一樣在土雞城外，看見一輛轎車怎麼突然停在車道動彈不得，原來就是禮讓土雞，有夠誇張！