時代力量另類造勢 促成「愛麗pu的奇境夢遊」竹南演出
紙風車劇團藝術卡車今天晚上在苗栗縣竹南鎮龍鳳夜市，由台灣特技團（Taiwan Acrobatic Troupe）帶來「愛麗pu的奇境夢遊」的表演，湧入大批民眾觀賞，同歡享受難得的親子時刻。
今晚這場劇團表演，由時代力量立委王婉諭、RC文化藝術基金會、紙風車文教基金會、兒童權益促進協會創會理事長王薇君，及苗栗縣長參選人宋國鼎、時代力量苗栗黨部共同促成。
公益界稱為「姑姑」的王薇君因11年前姪子慘遭虐死，帶著傷痛選擇踏上公益之路，希望將自身遭遇的灰暗，轉化為照亮他人的光亮，紙風車劇團受到王薇君善舉鼓舞，願意以無酬藝術表演治癒心靈的傷口，為王薇君義舉致敬，王薇君表示，正是因為每一個人都貢獻心力，促成善的循環，才讓活動在苗栗發生。
宋國鼎指出，感謝王薇君與紙風車劇團藝術卡車，願意將表演活動選定在藝術資源相對稀缺的苗栗，也認同紙風車基金會「既然孩子不能來，那就我們去」的精神，深入台灣各地，讓藝術卡車把藝術表演帶到小朋友面前。
出身苗栗的王婉諭說，身為苗栗人，對於王薇君此次把演出留在苗栗非常感恩，王婉諭表示兩年前紙風車劇團就有來到苗栗演出，這次希望除了以藝文活動回饋鄉親，更能夠和鄉親一起勇敢，守護孩子的未來。
時代力量苗栗議員參選人葉忠倫、吳翌立和林志豪表示，同樣身為年輕爸爸媽媽，都很關心苗栗藝文活動的發展，謝謝紙風車劇團藝術卡車帶給苗栗孩子的歡笑，並期能有更多的藝術表演，滋養苗栗孩子的成長。
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