桃園好市採購月開跑 不限金額消費送百元買菜金

桃園市府今起舉辦為期一個月的「桃園好市採購月」，活動將在14個市場巡迴推出， 9月18日前民眾只要到舉辦活動的市場消費，不限金額即可獲得百元買菜金，若再到「桃園有好市」FB粉絲團按讚分享，還有機會再獲得50元買菜金，邀請民眾一同上市場採購享好康。

「桃園好市採購月」今天在新永和市場登場。市長鄭文燦表示，去年市府推出「桃園好市乘雙券」振興公有市場及夜市消費，共吸引216萬人參與登記，兌付超過1億8805萬元消費額，其中使用在傳統市場的部分，北區最多的是新永和市場，南區最多的是興國市場，此外今年7月推出夜市「夏夜數位生活祭」，活動也非常成功。

鄭文燦表示，新永和市場歷經挑戰，遷移後落腳在此成為傳統市場地標，是桃園市規模最大的市場，目前共有301個攤位，過去以生鮮為主，現在商品更多元，販售項目完整，是相當方便的採買環境；接下來，市府規畫改善冷凍庫設備及增置遮雨棚，總經費約1700萬元，預計12月完工，將提升新永和市場的整體舒適度。

經發局副局長黃穗鵬表示，採購月活動，自8月21日至9月18日為期一個月，共有14場次，民眾在市場內購買任一商品，即可獲得2份買菜金（共100元），再至「桃園有好市」FB粉絲團，為活動貼文按「讚」分享，可再獲得1份買菜金，各市場數量有限，發完為止。