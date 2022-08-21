快訊

余祥銓護送余苑綺遺體至一殯 余天、李亞萍忍痛缺席

中職／「有些事比300轟更重要」 林智勝平靜迎接大紀錄

1小時車程變4小時！旗津風箏節今湧入逾3萬多人 離場民眾塞到崩潰

桃園好市採購月開跑 不限金額消費送百元買菜金

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府今起舉辦為期一個月的「桃園好市採購月」。圖／市府提供
桃園市府今起舉辦為期一個月的「桃園好市採購月」。圖／市府提供

桃園市府今起舉辦為期一個月的「桃園好市採購月」，活動將在14個市場巡迴推出， 9月18日前民眾只要到舉辦活動的市場消費，不限金額即可獲得百元買菜金，若再到「桃園有好市」FB粉絲團按讚分享，還有機會再獲得50元買菜金，邀請民眾一同上市場採購享好康。

「桃園好市採購月」今天在新永和市場登場。市長鄭文燦表示，去年市府推出「桃園好市乘雙券」振興公有市場及夜市消費，共吸引216萬人參與登記，兌付超過1億8805萬元消費額，其中使用在傳統市場的部分，北區最多的是新永和市場，南區最多的是興國市場，此外今年7月推出夜市「夏夜數位生活祭」，活動也非常成功。

鄭文燦表示，新永和市場歷經挑戰，遷移後落腳在此成為傳統市場地標，是桃園市規模最大的市場，目前共有301個攤位，過去以生鮮為主，現在商品更多元，販售項目完整，是相當方便的採買環境；接下來，市府規畫改善冷凍庫設備及增置遮雨棚，總經費約1700萬元，預計12月完工，將提升新永和市場的整體舒適度。

經發局副局長黃穗鵬表示，採購月活動，自8月21日至9月18日為期一個月，共有14場次，民眾在市場內購買任一商品，即可獲得2份買菜金（共100元），再至「桃園有好市」FB粉絲團，為活動貼文按「讚」分享，可再獲得1份買菜金，各市場數量有限，發完為止。

桃園 鄭文燦 傳統市場

延伸閱讀

幫鄭運鵬站台 陳建仁：讓鄭文燦接「更重要的政治任務」

相關新聞

桃園小小消防員學打火 大驚遇火警第一步竟是「這樣」

桃園市近期大小火警不少，消防局第一大隊桃園分隊今天與百貨業者合作，舉辦「小小消防員」體驗活動，讓小朋友穿起消防衣、拿迷你...

推廣閱讀 竹市府6千萬購新書 新整建13處共讀站圖書館

新竹市府致力推動養成學生閱讀與運動良好習慣，今天指出，近5年已投入6000萬添購圖書、新建整建13處共讀站及校園圖書館，...

桃園工廠「拆機台」害觀音溪現大片油汙 最重罰300萬

桃園市環保局昨下午接獲通報，觀音區觀音溪出現油汙汙染，隨即派稽查員趕赴現場，往上溯源，發現油汙源頭是中興路1家纖維工廠。...

滑梯平台橫桿老是撞頭 苗縣府：遊具安全檢驗必須設置

苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，其中一處滑梯平台的不鏽鋼橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，引起一片質疑設計的聲音...

9處智慧路標半年零事故 苗縣款360萬元再增8處

苗栗縣政府今年在12處無號誌路口建置智慧路標，其中9處上半年零交通事故，縣府評估有效，決定運用縣款360萬元，增設8處智...

竹市愛心福利社滿5歲 服務1.3萬人次

新竹市府2017年起於衛生社福大樓8樓成立愛心福利社實體店面，提供弱勢族群或突遭變故面臨困境的民眾、家庭各類民生物資，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。