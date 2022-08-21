推廣閱讀 竹市府6千萬購新書 新整建13處共讀站圖書館

新竹市府致力推動養成學生閱讀與運動良好習慣，今天指出，近5年已投入6000萬添購圖書、新建整建13處共讀站及校園圖書館，輔以竹市公共圖書館172萬冊館藏，結合微型圖書館、電子書閱讀資源，提供學生、市民24小時不打烊的閱讀資源。

市府指出，圖書數量不應侷限校園內的實體書本冊數，竹市近年致力提升校園數位閱讀軟硬體資源，持續推動「生生有平板」政策，為孩子打造優質數位教學環境，另也整合線上教學平台，推動數位學習，在防疫期間也協助學生數位閱讀不間斷。

除充實校園藏書，公共圖書館的圖書資源更增進親子共讀、全民閱讀風氣。市府指出，竹市公共圖書館藏書量（含電子書）約達172萬冊，設有香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年館及龍山分館等7座圖書館分館，除實體閱讀場域，竹市也建置12個虛擬電子書閱讀場域、3座微型圖書館，提供上萬本電子書及資料庫，24小時全天候閱讀。

教育處說明，以110學年國中小概況統計，竹市國中「平均每校擁有圖書數」達2.09萬冊，高於全國平均1.91萬冊，列全國第六、亦高於台北、台南、高雄等三都；國小則達2.52萬冊，高於全國平均1.78萬冊，排名全國第五、非六都第二；考量國中小學平均每校學生數高於其他縣市的平均值等因素，市府將持續協助學生密度高的學校增闢閱讀空間、補助增購圖書藏書，提高學生平均擁書冊數。

教育處指出，2017年起至今累積投入超過6000萬元提升校園閱讀品質，除持續挹注校園購書經費，亦啟動閱讀環境改善工作，進行13所學校設置學校社區共讀站及整修老舊圖書館，目前已完成8校「社區共讀站」，藏書逾18萬冊，還有平版電腦等多項閱讀設備，成為學生、社區皆可共享的舒適閱讀環境。

教育處舉例，育賢國中「游學館」採挑高、懸空設計，面積超過200坪，圖書館不僅緊鄰校門，正下方更打造半戶外多功能空間，讓社區、家長、學生都能更方便利用圖書館資源。

竹光國中共讀站「家的圖書館」閱讀空間採雙層、環形設計，透過旋轉樓梯相接，設有環場開放式書櫃，被譽為哈利波特霍格華茲圖書館，更曾獲教育部最美社區共讀站優選。