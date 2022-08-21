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桃園工廠「拆機台」害觀音溪現大片油汙 最重罰300萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
觀音溪昨遭油汙汙染，源頭是中興路1家纖維工廠，最高可裁罰300萬元。圖／桃園市環保局提供
觀音溪昨遭油汙汙染，源頭是中興路1家纖維工廠，最高可裁罰300萬元。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局昨下午接獲通報，觀音區觀音溪出現油汙汙染，隨即派稽查員趕赴現場，往上溯源，發現油汙源頭是中興路1家纖維工廠。環保局表示，廠方已違反水汙染防治法規定，最高可裁罰300萬元，並限期於8月26日前完成改善。

環保局表示，稽查人員自白沙岬燈塔旁拱橋循水路往上游涵洞追查，發現其中1個涵洞有油汙殘留，水溝內更可見油汙流動，空氣瀰漫油耗味。

環保局循線追查，發現汙染源是1家纖維工廠，該廠因拆除機台時，不慎將自來水管挖破，導致廠內機台的機油跟自來水一起流出，先流到廠內雨水溝，再流到廠外道路側溝。

稽查人員檢測後，確定廠內殘留廢水和觀音溪油汙廢水相同。為避免汙染持續擴散，環保局要求業者在廠內雨水溝及廠外溝渠鋪設吸油棉，並立即在觀音溪約700公尺汙染範圍鋪設攔油索，也在出海口預防性設置攔油索，經緊急處理後，所幸汙染未再擴及海洋。

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