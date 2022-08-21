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竹市長選戰沈慧虹誇口執政經驗 高虹安：令人不敢恭維

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾黨新竹市長參選人高虹安（左）。圖／高虹安提供
民眾黨新竹市長參選人高虹安（左）。圖／高虹安提供

竹市長參選人高虹安今早赴十八尖山和市民問早，隨後轉往大菜市參加中元普渡，為竹市祈福。針對媒體詢問民進黨市長參選人沈慧虹再三強調要讓有經驗的來，高虹安說，無論是棒球場或將軍村，沈慧虹的市政經驗令人不敢恭維。

高虹安說，沈慧虹確實有編列12億元預算，蓋一座兩場球就被停用的棒球場的市政經驗；也有編列2.4億元預算，讓零經驗的廠商修復將軍村15棟歷史建物，工程延宕高達3年的經驗；確實有七年半整頓新竹市交通，卻讓超過70% 市民不滿意的經驗。

高虹安指出，沈慧虹確有樽節教育支出，正式教師招聘不足，擔任副市長執政期間的缺失，在選舉卻拿來當成政見的經驗。這些經驗令人不敢恭維，新竹人的體驗是有口難言，落跑之後又要來參選市長到處開出支票的行徑，讓人目瞪口呆。

高虹安表示，她對老人福利的承諾自始至終從未改變，現有的老人福利跟津貼一項都不會取消，請沈慧虹不要移花接木、張冠李戴，抹黑別人的政見，沈慧虹倒數百日才發願希望選舉回歸正面，沒想到才過兩天，卻又原形畢露。

沈慧虹看到黑影就開槍，操弄無辜百姓成為政治鬥爭的犧牲品，原本顧及百歲老爺爺家人擔憂而刪文的美意，卻被沈慧虹政治操作，誣指為刪除老人福利政見騙票，對此，高虹安要求沈慧虹為自己的惡意臆測正式道歉。

高虹安說，這種為選舉而傷害他人的作為，她絕對不會去做。不管沈慧虹競選團隊要怎麼傷害高虹安，我們都會繼續改變新竹市的政治文化。

沈慧虹 高虹安

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