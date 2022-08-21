挑7籃子承擔桃園政策願景 張善政：當誠信的市長

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午參加平鎮區親子嘉年華活動，張善政表示，他參選市長最講究誠信，會帶着誠實的心到市長崗位上，絕對有信心把桃園帶着往前走。

張善政由市議長邱奕勝、立委呂玉玲、議員舒翠玲、議員參選人陳韋曄等人陪同，挑著象徵「科技」、「航空」、「開放」等7個籃子進場代表承擔，參加這項親子嘉年華活動，爭取支持，受到民眾熱烈歡迎。

張善政強調，他肩膀上的擔子，不只是客家文化的象徵，7個籃子代表要帶給桃園政策願景，更是承擔桃園發展的責任，承擔的膽子絕對要把桃園帶着往前走，變得跟今天不一樣。

他來參選桃園市長，第一是講究誠信，他在台大擔任教授，指導的每一個碩士、博士論文，都是憑誠實和良心，一個字一個字跟學生一起寫出來，「裡面沒有一個字是抄襲的」，也是帶着誠實的心到桃園市長崗位上，其次是能力，他是馬英九總統任內最後一任行政院院長，3個多月任期，卸任時的民調超過6成，證明時間雖短，卻充分顯示他做事的能力，他會把做事的能力也帶到桃園市長崗位上。