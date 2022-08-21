聽新聞
test
0:00 / 0:00
滑梯平台橫桿老是撞頭 苗縣府：遊具安全檢驗必須設置
苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，其中一處滑梯平台的不鏽鋼橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，引起一片質疑設計的聲音，縣府回應橫桿是遊具安全檢驗規定要求裝設，將會研議改善之道。
貓裏喵方塊地景遊樂場使用，適合5至12歲兒童，必須由家長陪同下使用，開放約1個月，許多兒童循著數字階梯上到滑梯平台，頭部撞及橫桿，招致家長質疑橫桿的設計多此一舉，造成兒童不慎就會撞頭，也沒有泡棉保護設施。
此外，數字階梯的保護塑膠草皮，6號及9號的邊角處破損，露出裡面混凝土，質地相當堅硬，如果不小心碰撞，也會有安全之虞，希望有關單位盡快改善，防止意外發生。
縣府水利處指出，滑弟平台是遊具安全檢驗規定裝置，用意提供兒童攀扶，防止發生滑倒或高處墜落，因此必須裝置，如果以泡棉保護，纏繞的布條經不斷的使用鬆脫，布條會更危險。
考量方塊地景遊樂場剛啟用不久，可能兒童還不熟悉，才會撞及橫桿，縣府會觀察，請陪同家長提醒，縣府研議橫桿以鮮明的顏色等方法警示改善，至於數字階梯保護塑膠草皮破損，水利處盡速派員察看，如有安全顧慮，將會暫時封閉改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言