滑梯平台橫桿老是撞頭 苗縣府：遊具安全檢驗必須設置

苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，其中一處滑梯平台的不鏽鋼橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，引起一片質疑設計的聲音，縣府回應橫桿是遊具安全檢驗規定要求裝設，將會研議改善之道。

貓裏喵方塊地景遊樂場使用，適合5至12歲兒童，必須由家長陪同下使用，開放約1個月，許多兒童循著數字階梯上到滑梯平台，頭部撞及橫桿，招致家長質疑橫桿的設計多此一舉，造成兒童不慎就會撞頭，也沒有泡棉保護設施。

此外，數字階梯的保護塑膠草皮，6號及9號的邊角處破損，露出裡面混凝土，質地相當堅硬，如果不小心碰撞，也會有安全之虞，希望有關單位盡快改善，防止意外發生。

縣府水利處指出，滑弟平台是遊具安全檢驗規定裝置，用意提供兒童攀扶，防止發生滑倒或高處墜落，因此必須裝置，如果以泡棉保護，纏繞的布條經不斷的使用鬆脫，布條會更危險。