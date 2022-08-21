快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

賴神是中共同路人？這位黨主席被戴紅帽 竟靠國台辦平反

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滑梯平台橫桿老是撞頭 苗縣府：遊具安全檢驗必須設置

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，家長反應滑梯平台橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，還有階梯保護塑膠草皮破損。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，家長反應滑梯平台橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，還有階梯保護塑膠草皮破損。記者范榮達／攝影

苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，其中一處滑梯平台的不鏽鋼橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，引起一片質疑設計的聲音，縣府回應橫桿是遊具安全檢驗規定要求裝設，將會研議改善之道。

貓裏喵方塊地景遊樂場使用，適合5至12歲兒童，必須由家長陪同下使用，開放約1個月，許多兒童循著數字階梯上到滑梯平台，頭部撞及橫桿，招致家長質疑橫桿的設計多此一舉，造成兒童不慎就會撞頭，也沒有泡棉保護設施。

此外，數字階梯的保護塑膠草皮，6號及9號的邊角處破損，露出裡面混凝土，質地相當堅硬，如果不小心碰撞，也會有安全之虞，希望有關單位盡快改善，防止意外發生。

縣府水利處指出，滑弟平台是遊具安全檢驗規定裝置，用意提供兒童攀扶，防止發生滑倒或高處墜落，因此必須裝置，如果以泡棉保護，纏繞的布條經不斷的使用鬆脫，布條會更危險。

考量方塊地景遊樂場剛啟用不久，可能兒童還不熟悉，才會撞及橫桿，縣府會觀察，請陪同家長提醒，縣府研議橫桿以鮮明的顏色等方法警示改善，至於數字階梯保護塑膠草皮破損，水利處盡速派員察看，如有安全顧慮，將會暫時封閉改善。

苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，家長反應滑梯平台橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，還有階梯保護塑膠草皮破損。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，家長反應滑梯平台橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，還有階梯保護塑膠草皮破損。記者范榮達／攝影

親子

延伸閱讀

嘉縣市合力找塑膠異味來源 破案疑來自民雄工業區

花蓮東大門滑梯出口高度落差大 縣府：符合法規

塑膠義肢內藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲身亡

頭份音樂公園啟用 薩克斯風主題滑梯隱私爭議獲解決

相關新聞

滑梯平台橫桿老是撞頭 苗縣府：遊具安全檢驗必須設置

苗栗市貓裏喵親子公園新近開放的方塊地景遊樂場，其中一處滑梯平台的不鏽鋼橫桿，許多兒童不慎撞及頭部，引起一片質疑設計的聲音...

竹市長選戰沈慧虹誇口執政經驗 高虹安：令人不敢恭維

竹市長參選人高虹安今早赴十八尖山和市民問早，隨後轉往大菜市參加中元普渡，為竹市祈福。針對媒體詢問民進黨市長參選人沈慧虹再...

挑7籃子承擔桃園政策願景 張善政：當誠信的市長

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午參加平鎮區親子嘉年華活動，張善政表示，他參選市長最講究誠信，會帶着誠實的心到市長崗位上...

9處智慧路標半年零事故 苗縣款360萬元再增8處

苗栗縣政府今年在12處無號誌路口建置智慧路標，其中9處上半年零交通事故，縣府評估有效，決定運用縣款360萬元，增設8處智...

竹市愛心福利社滿5歲 服務1.3萬人次

新竹市府2017年起於衛生社福大樓8樓成立愛心福利社實體店面，提供弱勢族群或突遭變故面臨困境的民眾、家庭各類民生物資，讓...

都市豐年祭 桃園新亮點

桃園市原住民人口僅次花蓮，市府原住民族行政局為讓無法多請假回鄉的原住民可就近感受慶典氣氛，趁疫情趨緩於下半年在各區復辦都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。