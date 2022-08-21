9處智慧路標半年零事故 苗縣款360萬元再增8處

苗栗縣政府今年在12處無號誌路口建置智慧路標，其中9處上半年零交通事故，縣府評估有效，決定運用縣款360萬元，增設8處智慧路標，預計今年10月完成，提升用路人安全。

經濟部中小企業處新創計畫智慧路標，無號誌路口偵測到幹道30公尺範圍、速度超過每小時10公里移動物體，支線的警示燈就會亮燈，改善肇事率，增加車輛路口禮讓率，苗栗縣政府運用中小企業處補助200萬元，縣款200萬元，今年在全縣12處建置，苗栗市民代表謝長慶等地方人士都有感，路口安全多了。

縣府統計分析，苗栗市建中街、社寮街口設置智慧路標後，今年上半年發生4件事故，而去年下半年9件，苗栗市忠貞路、公園路、電台街口去年下半年6件，今年上半年下降至3件，另公館鄉、苑裡鎮農業重劃區10處，今年上半年僅在苑裡鎮田中五路、田中三十路與社柑三十二路口，發生1件交通事故。

縣府工務處指出，縣府盤點儲車空間不足，或路型等不適合設置號誌，易肇事或迭有民眾陳情路口，引進中小企業處新創智慧路標，半年效果相當顯著，因此滾動式檢討勾稽，縣款300萬元下半年再增設8處路口，預計今年10月就可以完成。

8處路口分別在頭份市顯會路涵洞，中華路1412巷、興隆路273巷與上埔路口旁涵洞；大湖鄉下街、下街24巷；通霄鎮縣道128線、苗34線，竹林路（竹林橋）、中正路（128線1.5公里處）；苑裡鎮玉山十一路、玉山十二路；卓蘭鎮苗豐道路與砂埔道路；頭屋鄉縣道126線13公里路口處印天宮旁。