竹市愛心福利社滿5歲 服務1.3萬人次

新竹市府2017年起於衛生社福大樓8樓成立愛心福利社實體店面，提供弱勢族群或突遭變故面臨困境的民眾、家庭各類民生物資，讓有需要的民眾可獲得最即時的幫助，至今已滿5歲，累積服務達1萬3816人次，其中愛心福利社志工隊共8名志工，負責協助整理並盤點物資、介紹物資陳設、協助民眾領取所需物資，默默為社會付出。

社會處指出，愛心福利社中服務時數最多的謝榮昌，從事志工服務10年，2017年起加入愛心福利社，但他真正的職業則是在國立公共資訊圖書館，擔任國家實驗研究展示的解說員，愛好科學、工程和攝影的他，卻在愛心福利社深刻地感受到「最大的快樂，是真正幫助有需要的人！」

謝榮昌說，擔任志工期間印象最深刻的事，是一次接近打烊時間，遇見一位民眾慌張地衝進愛心福利社，不斷道歉並急著解釋為何會遲來，原來是途中發生意外事故，才剛剛從醫院出來，就趕著過來領取物資。

謝榮昌說，他協助民眾領取物資同時，一邊傾聽對方述說意外及遭遇苦難的生命故事，才發現原來社會有很多需要被幫助的人，「這是他頭一次深刻感受到助人的價值」，幫助別人越多，自己就越充實；給予別人越多，自己則越富足。

另一名戴桂珍也有10年以上志工資歷，至今持續在竹市社會處、警察局、郵局、勞工處等單位從事志工服務，原本在台北工作的她，因母親生病返鄉照顧，自此開啟了志工生涯。

戴桂珍說，她希望看見每個家庭的孩子都能好好被照顧和成長，「看到社會一些黑暗角落，真的覺得有很多人需要被幫助，自己能夠助人，就是最好的事」。