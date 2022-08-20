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桃園異域歌酒節熱鬧登場 庇護工場辦中秋禮盒發表會

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中秋佳節將至，庇護工場推出應景禮盒，鄭文燦邀大家一起踴躍選購。記者翁唯真／攝影
中秋佳節將至，庇護工場推出應景禮盒，鄭文燦邀大家一起踴躍選購。記者翁唯真／攝影

桃園平鎮異域歌酒節今明2日在忠貞新村文化園區熱鬧登場，現場有傳統打歌表演、雲南咂酒祈福儀式及異國美食魅力市集，民眾不僅可享受歌酒節文化，也能了解異域故事；而庇護中秋產品暨職業重建嘉年華成果發表會，今也同場舉行，桃園市長鄭文燦也呼籲民眾能踴躍購買，幫助身障者

鄭文燦、民進、民眾黨桃園市長參選人鄭運鵬、賴香伶，今皆出席歌酒節、庇護工場活動，現場人潮眾多，透過佳釀、歌舞、美食等活動，體現金三角商圈的異域文化及戰地文化魅力。

鄭文燦表示，魅力金三角形象商圈已成為國內小旅行熱門景點，而桃園擁有19個特色商圈，不過疫情影響，市府編列許多預算推動疫後商圈振興活動，希望透過資源挹注，行銷桃園商圈魅力。

而中秋佳節將至，庇護工場推出應景禮盒有經典的蛋黃酥、鳳梨酥、網室無毒青菜、乾拌麵、花果茶、蛋捲等邀請民眾踴躍選購，鄭文燦表示，市府重視身障人士就業權益，而聘僱身障者的事業單位透過職務再設計，幫助身障族群穩定就業意義非凡。

桃市府勞動局長吳宏國指出，市府為協助身心障礙者就業，提供多項服務，本市庇護工場營業項目多元，包含餐飲、烘焙、零售、洗衣、蔬菜耕植、印刷服務等，歡迎民眾至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」選購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭文燦今出席庇護工廠、異域歌酒節活動。記者翁唯真／攝影
鄭文燦今出席庇護工廠、異域歌酒節活動。記者翁唯真／攝影

桃園市長 身障者 鄭文燦

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