竹北電動車近千輛 年增40%成長 鄭朝方主張加速建置

電動車成為新世代環保趨勢，據統計新竹縣竹北市電動車月均增60輛，每年持續以40%速度增加中，位居全國前列；惟竹北公有停車場充電樁僅3座，現階段私有社區裝設配套法規未完備，台電與社區座談研商，提出獨立電表、離峰電價等相關配套。

竹北市電動車總數目前近千輛，廣設充電站日前也成為各黨派竹北市長參選人聚焦議題。綠營竹北市長參選人鄭朝方，偕同台電公司、相關專家學者等，參與許多竹北市公寓大樓區權會與座談活動。

鄭朝方表示，許多社區反映建物興建時，電動車尚未普及，因此沒有規畫充電設備電路管線及預留線槽，而其中爭議點為增設的責任歸屬與費用，在中央法規與補助尚未完備前，私人充電樁設立普及，仍需一段時期的討論與推動。

新竹縣公寓大廈聯會會長譚玉蓮表示，社區大樓充電樁議題，從資訊了解、居民溝通、建體結構評估到施作都不是易事；除了私有社區充電樁，也期待未來竹北公共充電樁建置能有進一步發展。

台電於社區座談會上說明，社區設立充電樁獨立電表未來可搭配EMS電力系統，避免影響社區或區域用電規畫，並提出離峰電價、各獨立電表收取服務費入公基金，以攤提基礎建設費用與維護費等相關配套。

台電設計課長張秋維表示，在社區分享的充電樁系統和全區規畫專設模組，是工研院最新技術，亦是台電目前想推廣的方向。