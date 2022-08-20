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設計力導入公共建設 竹市奪24座國家卓越建設獎創紀錄

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
那魯灣文化聚落獲最佳環境文化類優質獎。圖／市府提供
那魯灣文化聚落獲最佳環境文化類優質獎。圖／市府提供

新竹市政府近年主打設計力導入公共建設，屢屢獲獎。市府今天指出，今年再度榮獲24項國家卓越建設獎肯定刷新紀錄，包含汀甫圳通學步道、龍山國小群英樓重建工程、那魯灣文化聚落等入列，共拿下2座綜合卓越成就獎、2座卓越獎、3座特別獎、9座金質獎和8座優質獎。

市府說明，「國家卓越建設獎」由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為臺灣年度建設的最高榮譽，今年新竹市政府獲24項大獎，更獲頒2座「綜合卓越成就獎」殊榮，副總統賴清德擔任頒獎人，市府派出秘書長江盛任代表受獎。

綜合卓越成就獎分別為進擊的公園（含綠光、民族、長和、大庄、香山、南大、頂竹圍、關新公園）與汀甫圳通學步道與交通大學（博愛校園）周邊環境景觀改善工程。

市府指出，獲獎「進擊的公園」根據各公園周邊特性設計，保留既有植栽改善、排水，規畫滿足各年齡層使用需求、提高公園使用率，透過綠地公園改造，不只讓市容改頭換面，更讓在地居民使用更方便、生活品質再提升，小建設創造大幸福。

「汀甫圳通學步道」連接新竹公園與十八尖山，並串聯6校通學步道，營造友善親水綠化空間，串聯學府路兩側校園空間，並打開學院圍牆讓鄰里共享視覺景觀，設置3座跨圳步道，連結水圳景觀與居民生活，創造優質步行環境。

另，「香山綜合休閒運動館」拿下最佳規畫設計類卓越獎；「龍山國小群英樓重建工程」榮獲最佳環境文化類卓越獎；「新竹市樹葬園區」獲最佳環境文化類特別獎；「公道三新闢道路工程」獲最佳規畫設計類優質獎。

「東門城人行道拓寬改善工程」、「園道五地下停車場興建工程」也獲最佳規畫設計類特別獎；「南大路警察宿舍修復再利用工程」獲最佳環境文化類金質獎；「那魯灣文化聚落」、「波光市集」、「火車站前廣場步行空間改善」等則獲最佳環境文化類優質獎。

代理市長陳章賢感謝主辦單位與評審團肯定，更感謝頂尖建築師願意來到新竹市，重新形塑新竹。他說，市府團隊7年多來努力將設計力導入公共建設，使年輕的古城充滿生命力，讓新竹市成為台灣當代優秀設計師與建築師的競技場，透過設計力導入成功翻轉城市。

進擊的公園拿下綜合成就獎、最佳管理維護類金質獎。圖為民族公園。圖／市府提供
進擊的公園拿下綜合成就獎、最佳管理維護類金質獎。圖為民族公園。圖／市府提供
副總統賴清德（中）擔任國家卓越建設獎頒獎人，新竹市政府秘書長江盛任（左2）代表受獎。圖／市府提供
副總統賴清德（中）擔任國家卓越建設獎頒獎人，新竹市政府秘書長江盛任（左2）代表受獎。圖／市府提供
公道三新闢道路工程獲最佳規畫設計類優質獎。圖／市府提供
公道三新闢道路工程獲最佳規畫設計類優質獎。圖／市府提供
龍山國小群英樓由田中央黃聲遠建築師操刀，獲最佳環境文化類卓越獎。圖／市府提供
龍山國小群英樓由田中央黃聲遠建築師操刀，獲最佳環境文化類卓越獎。圖／市府提供

新竹

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