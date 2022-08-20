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槌球、馬術、籃網球體驗 竹縣運動嘉年華1200人同樂

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣運動嘉年華辦槌球、馬術、籃網球體驗，吸引1200民眾同樂。記者王淑君／攝影
竹縣運動嘉年華辦槌球、馬術、籃網球體驗，吸引1200民眾同樂。記者王淑君／攝影

新竹縣在今年全中運奪牌數達59面，創歷年新高，竹縣府趁勝追擊推廣體育運動，今在竹東河濱公園舉辦「文化科技智慧城運動嘉年華」，舉辦槌球、馬術、籃網球3種運動體驗及教學，吸引約1200人共襄盛舉。

新竹縣長楊文科表示，縣府推廣全民運動，2016年起與教育部體育署共同推動運動i臺灣計畫，至今已達7年，參加人數從3萬6472人次，大幅提升至9萬5968人次，推廣成效亦在今年全中運展現，新竹縣代表隊勇奪16金、14銀、29銅，總獎牌數達59面，創歷年新高，也較相較3年前總獎牌數39面，大幅成長20面。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，透過文化科技智慧城運動嘉年華，邀請新縣體育會轄下7個委員會及竹東排舞協會帶來一連串表演，安排槌球、馬術、籃網球等3種運動體驗及教學，希望民眾透參與更多不同的體育活動，及強化運動知識概念。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，目前竹縣體育成績排名6都以外第一名，不論全民體育、競技體育、觀賞性體育都將在竹縣陸續發展，未來會推出更多優秀選手，目標讓新竹縣重返體育大縣。

新竹縣辦文化科技智慧城運動嘉年華，舉辦槌球、馬術、籃網球3種運動體驗及教學。記者王淑君／攝影
新竹縣辦文化科技智慧城運動嘉年華，舉辦槌球、馬術、籃網球3種運動體驗及教學。記者王淑君／攝影
新竹縣文化科技智慧城運動嘉年華，今在竹東河濱公園登場。記者王淑君／攝影
新竹縣文化科技智慧城運動嘉年華，今在竹東河濱公園登場。記者王淑君／攝影
新竹縣辦文化科技智慧城運動嘉年華，舉辦槌球、馬術、籃網球3種運動體驗及教學。記者王淑君／攝影
新竹縣辦文化科技智慧城運動嘉年華，舉辦槌球、馬術、籃網球3種運動體驗及教學。記者王淑君／攝影
竹縣運動嘉年華辦槌球、馬術、籃網球體驗，吸引1200民眾同樂。記者王淑君／攝影
竹縣運動嘉年華辦槌球、馬術、籃網球體驗，吸引1200民眾同樂。記者王淑君／攝影
竹縣文化科技智慧城運動嘉年華，邀請縣體育會轄下7個委員會及竹東排舞協會帶來一連串表演，安排槌球、馬術、籃網球等3種運動體驗及教學。記者王淑君／攝影
竹縣文化科技智慧城運動嘉年華，邀請縣體育會轄下7個委員會及竹東排舞協會帶來一連串表演，安排槌球、馬術、籃網球等3種運動體驗及教學。記者王淑君／攝影

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