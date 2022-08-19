桃園大竹生活圈8000戶盼不到汙水接管 水務局：中央做

桃園市議會今天安排水務局工作報告、備詢，張桂綿議員指出，蘆竹區大竹生活圈的民眾等很久等不到汙水接管，局長劉振宇答覆，大竹生活圈約8000接管戶，接管工程經費15億元原本由中央補助，不過營建署7月回函希望所屬北區工程處能代辦這項工程，市府同意。

劉鎮宇說，市政府也建議營建署等辦好大竹生活圈接管工程以後，不用蓋汙水廠，直接進如鄰近已經在運轉的北區汙水處理廠，可以提高工程效益，目前還在說服營建署這樣做。

張桂綿議員還指出，蘆竹區五福一路50巷去年就會勘汙水接管工作，卻一直沒消息，今年2月再辦會勘，水務局和得標廠商表示要開說明會，用戶也交出施工同意書，她的議員服務處人員多次連繫水務局了解進度，水務局只說會和廠商確認，但是一樣沒消息。劉振宇局長聽了當場要業務科說出確切日期，才得到9月會開說明會的答案，水務局會後補充說明，此案位置屬於工業住宅區，還要確認是否排放工業廢水，另外要爭取中央補助用戶接管費，因此需要花時間協調。