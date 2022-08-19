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前立委張慶惠辭世享壽80歲 魏筠：盼大家別忘了她

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
張慶惠過去曾任國民大會代表與民進黨立法委員。圖／翻攝自魏筠臉書
張慶惠過去曾任國民大會代表與民進黨立法委員。圖／翻攝自魏筠臉書

台灣人民自救宣言起草人魏廷朝之妻、民進黨籍前立委張慶惠今中午辭世，享壽80歲，張慶惠桃園中壢區市議員參選人魏筠今在臉書寫下，媽媽為做婦女的組織，或上街頭爭取權益，其實一點也不輸給爸爸，「希望大家不要忘了媽媽」。

張慶惠為1942年出生的桃園客家人，過去曾任國民大會代表與民進黨立法委員，並與魏廷朝結為夫妻；魏筠表示，1997年媽媽在桃園縣創立的婦幼安全中心，後來還有性侵害防治中心擔任主任，是全國第一個專為受暴者創立機構先河，後來演變成家暴中心，而現在已經成為全國都有的常態組織。

魏筠指出，媽媽不論是做婦女組織，或是上街頭爭取權益，其實一點也不輸給爸爸，但低調的媽媽很少宣揚自己的功勞，且做事實際的他不善應酬，只做她喜歡做的事，這也許是她容易被淡忘的原因，「但我希望大家不要忘了媽媽」。

魏筠希望大家別忘了媽媽「婦權先驅張慶惠」。圖／翻攝自魏筠臉書
魏筠希望大家別忘了媽媽「婦權先驅張慶惠」。圖／翻攝自魏筠臉書

桃園 民進黨

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