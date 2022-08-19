前立委張慶惠辭世享壽80歲 魏筠：盼大家別忘了她

台灣人民自救宣言起草人魏廷朝之妻、民進黨籍前立委張慶惠今中午辭世，享壽80歲，張慶惠桃園中壢區市議員參選人魏筠今在臉書寫下，媽媽為做婦女的組織，或上街頭爭取權益，其實一點也不輸給爸爸，「希望大家不要忘了媽媽」。

張慶惠為1942年出生的桃園客家人，過去曾任國民大會代表與民進黨立法委員，並與魏廷朝結為夫妻；魏筠表示，1997年媽媽在桃園縣創立的婦幼安全中心，後來還有性侵害防治中心擔任主任，是全國第一個專為受暴者創立機構先河，後來演變成家暴中心，而現在已經成為全國都有的常態組織。