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城市轉型論壇 竹縣打造資訊共同平台邁向智慧城市發展

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
城市轉型論壇開講，新竹縣將打造資訊共同平台，邁向智慧城市發展。記者王淑君／攝影
城市轉型論壇開講，新竹縣將打造資訊共同平台，邁向智慧城市發展。記者王淑君／攝影

新竹縣今辦「科技實現．ESG創新」城市轉型論壇，邀請23位專家針對竹縣轉型為智慧、綠色城市所需關鍵決策解析。竹縣過去單一發展智慧交通號誌，僅供調整車流量，今結合科技將同步偵測二氧化碳濃度，並規畫於台知園區打造資訊共同平台，透過論壇逐一研商解方。

本次論壇主題聚焦新竹縣的城市基礎建設、產業特色，並以「智慧城市建設路」、「教育革命人才路」、「ESG經濟永續路」、「物聯網應用創新路」四大主軸。

首場對談「開創城市未來路」由新竹縣長楊文科與商周集團總經理朱紀中、國立清華大學特聘講座教授吳誠文、國立陽明交通大學終身講座教授林一平開場。吳誠文提運動與科技結合，林一平則倡導建置資訊共通平台，建議縣府須重視運動風氣的發展及場館的建置，以及大數據資料庫的運用。

新竹縣長楊文科表示，竹縣是文化科技智慧城，擁有高科技得天獨厚實力；過去在轄內陸續建置智慧交通號誌，但屬單一發展，僅供調整車流量，今結合空氣品質感測物聯網布建，將可將同步偵測二氧化碳濃度監測空氣品質。

透過論壇研議，未來將擴大大數據運用，進一步監測空氣品質變化，觀察是否影響體人體健康，進一步可為2050年排炭淨零措施研擬應對方針。

楊文科同時呼應資訊共同平台打造計畫，擬定在台知園區做實驗場域，將建置無線網路，把智慧路燈、電力、水力等各項所需的資訊頻道建構在一起，同時自駕車所需的設施亦會集中於台知園區，目前正積極規畫建置中。

新竹縣包括YouBike 2.0、大數據運用、智慧交通等政策正推動中，並以創新方法治理，要用所有科技的實力，運用大數據、5G、IoT等，逐漸讓新竹縣轉型，朝向智慧城市邁進。

城市轉型論壇開講，新竹縣將打造資訊共同平台，邁向智慧城市發展。記者王淑君／攝影
城市轉型論壇開講，新竹縣將打造資訊共同平台，邁向智慧城市發展。記者王淑君／攝影
國立陽明交通大學終身講座教授林一平、新竹縣長楊文科、國立清華大學特聘講座教授吳誠文、商周集團總經理朱紀中（由左至右）以「開創城市未來路」對談為論壇揭開序幕。記者王淑君／攝影
國立陽明交通大學終身講座教授林一平、新竹縣長楊文科、國立清華大學特聘講座教授吳誠文、商周集團總經理朱紀中（由左至右）以「開創城市未來路」對談為論壇揭開序幕。記者王淑君／攝影
國立陽明交通大學終身講座教授林一平、國立清華大學特聘講座教授吳誠文、新竹縣長楊文科、商周集團總經理朱紀中（由左至右）以「開創城市未來路」對談為論壇揭開序幕。記者王淑君／攝影
國立陽明交通大學終身講座教授林一平、國立清華大學特聘講座教授吳誠文、新竹縣長楊文科、商周集團總經理朱紀中（由左至右）以「開創城市未來路」對談為論壇揭開序幕。記者王淑君／攝影

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