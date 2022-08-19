加強識詐、懲詐 「打詐苗栗隊」宣示成軍

詐騙集團犯罪型態與手法不斷推陳出新，苗栗縣長徐耀昌今天召集縣警局及相關局處，結合地檢署、金融機構、校外會及大專院校代表在縣府成立「打詐苗栗隊」，盼有效統合運用資源，強化宣導各類防詐訊息，提升民眾識詐能力並免於受害。

「打詐苗栗隊」上午宣示成軍，出席單位除主導偵防犯罪的苗栗地檢署檢察官徐一修和縣警局長陳武康帶領的團隊外，縣府社會、教育、民政、勞工及青年、農業和文化觀光等相關局處也總動員，還有大專院校、校外會、金融機構及超商代表大會師。

徐耀昌表示，詐欺集團犯罪手法不斷翻新，常見像詐欺民眾財產，最近甚至傳出以高薪誘騙年輕人赴柬埔寨工作，引發駭人聽聞的人口販運事件，縣府除在縣務會議中責成警察局加強案件偵辦，也整合各局處資源，加強「識詐」、「懲詐」兩大面向。

打詐苗栗隊成立後，縣警局刑警大隊長吳柏羲就近年發生的詐騙案件分析型態、手法、被害人年齡和學歷等背景，作為相關機構採取防制作為的重要參考。隨後並由縣府各局處報告業務相關事項與作法，同時討論專案獎勵辦法等提案。