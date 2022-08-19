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疫情衝擊街友就業機會 新竹人安創新培訓人工洗車

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
人安基金會新竹平安站最近透過就業創新方案輔導街友「阿仁」從事人工洗車工作。圖／人安基金會新竹平安站提供
人安基金會新竹平安站最近透過就業創新方案輔導街友「阿仁」從事人工洗車工作。圖／人安基金會新竹平安站提供

疫情持續延燒又遇通膨危機，許多街友面臨失業無以為繼，人安基金會新竹平安站今年推出人工洗車的就業創新方案，成功輔導街友「阿仁」學習洗車一技之長，站方今天分享阿仁的故事，另因應中秋節即將到來，平安站將分時分流發放中秋就業包，鼓勵寒士振作並提前陪伴過節。

人安基金會指出，近年服務街友發現2019年成功輔導就業2萬1592人次，2020年下降至1萬758人次，2021年僅7175人次，研判就業機會因疫情爆發持續遞減。因此人安規畫人工洗車、寒士烤雞、文創街賣等創新就業方案，透過事前訓練培養一技之長，希望助其順利重返職場、重新自立。　　

新竹平安站最近協助「阿仁」從事人工洗車工作，站方分享，年過半百的阿仁，年輕時曾做過餐飲業、臨時工，後因生病、手腕受傷，健康狀況不佳，體力越來越差而失去工作、流落街頭，經其他街友介紹來到平安站領餐、接受安置。

站長林盈左說，阿仁做事認真，時常協助平安站大小事務，一直期盼能有朝一日順利重返社會自給自足，阿仁積極爭取參與人工洗車教育訓練，經站方轉介工作，時常攜帶基金會提供的基礎清洗工具努力洗車工作，即使烈日下汗流浹背，仍堅持完成。

人安基金會新竹平安站指出，人安基金會每年舉辦中秋關懷活動，發放的就業包除了月餅、柚子等應節禮品外，更提供「修容組」讓寒士能整理儀容。盼能邀請社會大眾「捐款600 助寒士就業順利」，支持中秋關懷服務。愛心專線03-527-8767。

人安基金會新竹平安站最近透過就業創新方案輔導街友「阿仁」從事人工洗車工作。圖／人安基金會新竹平安站提供
人安基金會新竹平安站最近透過就業創新方案輔導街友「阿仁」從事人工洗車工作。圖／人安基金會新竹平安站提供
人安基金會新竹平安站最近透過就業創新方案輔導街友「阿仁」從事人工洗車工作。圖／人安基金會新竹平安站提供
人安基金會新竹平安站最近透過就業創新方案輔導街友「阿仁」從事人工洗車工作。圖／人安基金會新竹平安站提供

街友 新竹

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