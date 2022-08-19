疫情衝擊街友就業機會 新竹人安創新培訓人工洗車

疫情持續延燒又遇通膨危機，許多街友面臨失業無以為繼，人安基金會新竹平安站今年推出人工洗車的就業創新方案，成功輔導街友「阿仁」學習洗車一技之長，站方今天分享阿仁的故事，另因應中秋節即將到來，平安站將分時分流發放中秋就業包，鼓勵寒士振作並提前陪伴過節。

人安基金會指出，近年服務街友發現2019年成功輔導就業2萬1592人次，2020年下降至1萬758人次，2021年僅7175人次，研判就業機會因疫情爆發持續遞減。因此人安規畫人工洗車、寒士烤雞、文創街賣等創新就業方案，透過事前訓練培養一技之長，希望助其順利重返職場、重新自立。

新竹平安站最近協助「阿仁」從事人工洗車工作，站方分享，年過半百的阿仁，年輕時曾做過餐飲業、臨時工，後因生病、手腕受傷，健康狀況不佳，體力越來越差而失去工作、流落街頭，經其他街友介紹來到平安站領餐、接受安置。

站長林盈左說，阿仁做事認真，時常協助平安站大小事務，一直期盼能有朝一日順利重返社會自給自足，阿仁積極爭取參與人工洗車教育訓練，經站方轉介工作，時常攜帶基金會提供的基礎清洗工具努力洗車工作，即使烈日下汗流浹背，仍堅持完成。