非常律師禹英禑來過桃園 鄭文燦臉書秀合照

韓劇「非常律師禹英禑」在台灣掀熱潮。桃園市長鄭文燦表示，飾演禹英禑的韓星朴恩斌，曾為拍戲到桃園市政府取景，並秀出當時兩人合照，要市民一起推薦朴恩斌好喝珍奶。

以韓劇「非常律師禹英禑」自閉症律師打開全球知名度的韓星朴恩斌，日前透過Netflix向台灣粉絲問好，她難忘6年前來台喝到的台灣奶茶，並說若有機會再來一定要買遍每一家。

鄭文燦昨天晚上在臉書發文表示，2016年10月，朴恩斌和演員李太奐曾一起來桃園市政府拍攝「爸爸我來伺候您」，還引發追星風潮，他當時特別送上雞排、珍奶等台灣美食，也跟導演李大泳及演員合影留念。

鄭文燦也說，朴恩斌現在說找不到記憶中的味道，要請問市民們心目中排名第1名的珍奶店是哪一間，「我們一起推薦好喝的珍奶給朴恩斌」，讓朴恩斌下次來台灣拍戲時，可以品嚐更多台灣美食，也到台灣各地走走，感受台灣人的熱情。