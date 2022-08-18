睽違2年「海客漁鄉鱻有魚」周末登場 了解食魚文化
桃園「海客漁鄉鱻有魚」永續海洋、食魚教育活動，2017開始舉辦，不過前2年受疫情影響停辦，中壢區漁會將於8月20至21日在永安漁港舉辦，安排學習丶食魚丶愛地球等闖關活動與豐富贈品，也結合環保讓民眾能認識海洋生物並當個聰明的消費者，並感受永安漁港的夏日風情。
桃園新屋永安漁港每逢假日有滿滿人潮，而海螺文化體驗園區也吸引許多遊客駐足，這次活動由中壢漁會舉辦，有實體鯊魚模型標本互動體驗，了解如何保護鯊魚；提供台灣深海大螃蟹與市場常見的螃蟹標本，教民眾學習成為一個聰明消費者。
還有認識野生螺貝類所面臨的生存現況；帶領遊客逛魚市，從魚由產地到餐桌的食魚生活教育，並學習如何食用當季魚種；現場更有魚類藝術木雕及石雕於木香魚香區，由木雕藝術家現場解說創作理念，藉由藝術札下生產、生活、生態三生的種子。
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