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桃園海陸修繕團7年免費替山區學校修繕 展終身服務精神

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園海陸修繕團利用休假日到復興山區協助修復後油漆、屋頂防水、修剪校樹，及校園環境整理等修繕工作。圖／曾進煒提供
桃園海陸修繕團利用休假日到復興山區協助修復後油漆、屋頂防水、修剪校樹，及校園環境整理等修繕工作。圖／曾進煒提供

桃園復興區地勢偏遠，不過山上仍有許多學校，但因整修校舍等小工程，鮮少有廠商願意承包小工程上山，有群退伍海軍陸戰隊員曾為桃園家長協會成員，得知此事後便和其他弟兄組成修繕團，利用寒暑假及假日到山上協助整修校舍迄今7年，今年更成立「桃園海陸修繕團」，持續協助山區學校。

復興區有霞雲、巴陵、羅浮等國中小，地理位置地處偏遠，學校校舍小額修繕往往受限於路途遙遠、氣候不穩定，器具建材運送等因素，導致廠商及工班到校意願低落，加上專業人力資源短缺，學校環境的修繕及維護相對艱困。

桃園海陸修繕團長曾進煒表示，得知復興區校園有這些困境，因此和退伍的海軍陸戰隊46位弟兄，主動承接這些業務，由校方提供材料，他們到校協助修復後油漆、屋頂防水、修剪校樹，及校園環境整理等修繕工作。

霞雲國小校長羅幼蓮指出，從2015年開始就陸續受到幫助，只要他們提出協助，大家就義不容辭幫忙，有些修繕工作簡單，卻缺乏人力也讓各校都相當苦惱，卻帶給山上學生無比溫暖，讓他們有更好的環境可以學習。

曾進煒說，海陸修繕團成員都是桃園在地人，平時在各行各業各自忙碌，雖然子女沒有在復興區就讀，卻也想盡份心力，透過具體行動協助偏鄉教育、弱勢扶助關懷，讓學童獲得環境的改善，讓台灣各角落有更多好事發生，實踐一日陸戰隊，終身服務的精神。

海軍陸戰隊弟兄服務迄今7年，今年更成立桃園海陸修繕團。圖／霞雲國小提供
海軍陸戰隊弟兄服務迄今7年，今年更成立桃園海陸修繕團。圖／霞雲國小提供
桃園海陸修繕團只要復興區學校提出修繕需求，就利用休假免費到校服務。圖／霞雲國小提供
桃園海陸修繕團只要復興區學校提出修繕需求，就利用休假免費到校服務。圖／霞雲國小提供

桃園 陸戰隊

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