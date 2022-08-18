桃園海陸修繕團7年免費替山區學校修繕 展終身服務精神

桃園復興區地勢偏遠，不過山上仍有許多學校，但因整修校舍等小工程，鮮少有廠商願意承包小工程上山，有群退伍海軍陸戰隊員曾為桃園家長協會成員，得知此事後便和其他弟兄組成修繕團，利用寒暑假及假日到山上協助整修校舍迄今7年，今年更成立「桃園海陸修繕團」，持續協助山區學校。

復興區有霞雲、巴陵、羅浮等國中小，地理位置地處偏遠，學校校舍小額修繕往往受限於路途遙遠、氣候不穩定，器具建材運送等因素，導致廠商及工班到校意願低落，加上專業人力資源短缺，學校環境的修繕及維護相對艱困。

桃園海陸修繕團長曾進煒表示，得知復興區校園有這些困境，因此和退伍的海軍陸戰隊46位弟兄，主動承接這些業務，由校方提供材料，他們到校協助修復後油漆、屋頂防水、修剪校樹，及校園環境整理等修繕工作。

霞雲國小校長羅幼蓮指出，從2015年開始就陸續受到幫助，只要他們提出協助，大家就義不容辭幫忙，有些修繕工作簡單，卻缺乏人力也讓各校都相當苦惱，卻帶給山上學生無比溫暖，讓他們有更好的環境可以學習。