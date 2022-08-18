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北台8縣市首長會議登場 楊文科提桃園機捷延伸至新竹

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新北市為明年第20屆北台區域發展委員會的主政縣市，會中進行明年度輪值縣市門牌交接，由新北市長侯友宜（右）親自接下。記者王淑君／攝影
新北市為明年第20屆北台區域發展委員會的主政縣市，會中進行明年度輪值縣市門牌交接，由新北市長侯友宜（右）親自接下。記者王淑君／攝影

北台首長會議暨論壇今年第19屆由新竹縣主辦，8縣市針對環保、交通、產業及健康4大議題進行探討，新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌和國發會副主委游建華與會，楊文科提出桃園機場捷運連接新竹縣，直通新竹科學園區的構想，侯友宜表示支持，如果有可能，國發會就要去做，不用再等地方提案。

北台8個縣市首長會議在竹縣麻布山林登場，除了楊文科、侯友宜、徐耀昌等人，還有國家發展委員會副主委游建華、宜蘭縣秘書長林茂盛、基隆市秘書長黃駿逸、台北市副市長彭振聲、桃園市副市長高安邦、新竹市副市長李世珍等8個縣市首長出席。

今年會議聚焦議題在於交通、環保、產業、健康；楊文科表示，新竹縣是科技重鎮、幸福首都，維持科技產業的競爭力十分重要，其中交通部分占舉足輕重條件，因此他期望桃園市的機場捷運可以拉到新竹縣來，未來能與新竹地區的輕軌捷運串聯，「園區在哪，捷運就到哪」。

針對機捷延伸至竹縣，高安邦表示，楊文科提及的桃園機場捷運延伸至新竹，也需要國發會同意，桃園市也將於明年舉辦國際客家博覽會。

游建華表示，北台區域發展委員會已經運作第19年，他期望能把這些成果跟中央的目的部會說明，把成果轉成計畫並報院，國發會一定對跨域計畫特別關注和支持。

新北市為明年第20屆北台區域發展委員會的主政縣市，會中進行明年度輪值縣市門牌交接，由侯友宜親自接下，並期許「新北好、北台灣好、台灣更好」，以這樣的態度攜手合作發展。北台8縣市首長會議明年移師新北市舉辦，侯友宜說，若有機會為大家服務，他會全力以赴。

北台首長會議暨論壇今年第19屆由新竹縣主辦，8縣市針對環保、交通、產業及健康4大議題進行探討。記者王淑君／攝影
北台首長會議暨論壇今年第19屆由新竹縣主辦，8縣市針對環保、交通、產業及健康4大議題進行探討。記者王淑君／攝影
北臺8縣市首長會議，與會嘉賓左起為基隆市秘書長黃駿逸、新竹市副市長李世珍、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、國發會副主委游建華、新北市長侯友宜、台北市副市長彭振聲、桃園市副市長高安邦、宜蘭縣秘書長林茂盛。記者王淑君／攝影
北臺8縣市首長會議，與會嘉賓左起為基隆市秘書長黃駿逸、新竹市副市長李世珍、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、國發會副主委游建華、新北市長侯友宜、台北市副市長彭振聲、桃園市副市長高安邦、宜蘭縣秘書長林茂盛。記者王淑君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左起）、新竹縣長楊文科、新北市長侯友宜、台北市副市長彭振聲出席北台8縣市首長會議。記者王淑君／攝影
苗栗縣長徐耀昌（左起）、新竹縣長楊文科、新北市長侯友宜、台北市副市長彭振聲出席北台8縣市首長會議。記者王淑君／攝影

機場捷運 新竹 桃園機場 楊文科

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