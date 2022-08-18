140縣道區間測速引民怨 高架段無石虎路殺疑慮盼取消

苗栗140縣道實施區間測速後，民眾抱怨管制路段太長、速限又低，4個月開罰逾4500件，讓便捷的雙向4線道路失去應有功能；時代力量縣議員宋國鼎及立委邱顯智最近邀相關單位會勘，其中高架路段農業單位認為較無石虎路殺疑慮，地方期盼至少能取消高架段的區間測速，縣府將進一步研議。

苗栗縣「南橫公路」140縣道因石虎保育議題，3月底在三義、卓蘭近9公里長路段實施雙向區間測速，但速限僅60公里，且原先還有夜間降速50公里規定，引發卓蘭民眾反彈，抱怨罰單接不完，且影響水果農產運輸效率，要求提高速限到70公里，但6月下旬道安會報仍決定維持60公里速限不變。

宋國鼎、邱顯智最近邀公路總局、苗栗縣警局、交通隊、縣府工務處、農業處、卓蘭鎮公所等單位現勘後，宋國鼎在臉書PO文透露全案終於有解，高架路段可望撤除區間測速，平面路段待研議。

卓蘭鎮民代表會主席李家龍表示，140線區間測速造成困擾，地方希望提高速限，否則應取消高架路段區間測速，農業單位都已認同高架路段並無石虎路殺疑慮，地方期待2個方案至少能有1項達成。

農業處表示，140線區測路段長達9公里，其中16至23公里有5公里多高架路段，石虎並不會由此穿越，與路殺應無關聯。工務處表示，當初140線設計除石虎保育考量，並依道路條件訂定60公里速限，未來能否放寬部分路段速限，縣府已函文原規畫單位，將待對方回覆再研議，至於是否解除區測改設定測速桿，需視執法單位考量。