竹市推老舊大樓消防補助 修繕更新3燈2器1門

新竹市府今天宣布推出「3燈2器1門」補助方案，民國84年6月27日前取得使用執照的6樓以上老舊大樓，可申請補助安全燈、滅火器及防火門等修繕及更新，提升老舊大樓公共安全。

新竹市政府今天舉辦記者會，代理市長陳章賢宣布推出「3燈2器1門」補助方案，他說，守護市民生命安全是市府重要任務，為解決老舊大樓消防設備不足的問題，市府規劃推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，是非6都中第一個提出的縣市。

陳章賢說，防災除了人助，更是自助，呼籲符合補助資格的大樓住戶凝聚共識，民國84年6月27日前取得使用執照的6樓以上老舊大樓，可踴躍向消防局或都市發展處申請，只要一人代表申請，就能全棟受惠。

新竹市消防局長李世恭表示，「3燈2器1門」補助方案包括緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，還有滅火器、住警器，以及防火門。

李世恭指出，竹市府向來重視公共安全，這次補助先將住戶遇到火災時初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能先補足，透過檢修申報體檢後，逐步輔導修繕所有設備。

居住在新竹市博愛街一處大樓的葉先生向消防局表示，他已居住在這棟大樓27年，平時都由他打理大樓的公共設備，這次補助可把公共空間的消防設備及防火門修好，他也向其他住戶募資，再將系統性設備修繕完成，未來也會固定檢修保持勘用。