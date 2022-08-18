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影/攔阻1人出境獎金2萬元 黃偉哲祭重賞攔海外求職詐騙

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市長黃偉哲祭出重金獎賞，呼籲旅行社業者協助把關，通報警政系統，只要不要離開國境攔阻下來，一個人受害者將發放2萬元獎金。記者邵心杰／攝影
台南市長黃偉哲祭出重金獎賞，呼籲旅行社業者協助把關，通報警政系統，只要不要離開國境攔阻下來，一個人受害者將發放2萬元獎金。記者邵心杰／攝影

台南市市民近期被詐騙至柬埔寨等地，疑遭人口販運案件，7月10日至8月17日，共受理33件、33人，迄今已有3人救援返台，台南市啟動全方位攔阻海外求職詐騙，市長黃偉哲祭出重金獎賞，呼籲旅行社業者協助把關，通報警政系統，只要不要離開國境攔阻下來，一個人受害者將發放2萬元獎金。

台南市府會同警察局、觀光旅遊局及教育局全方位攔阻海外求職詐騙，同時，透過錄影方式，找了李姓少年現身說法，他指出，當初詐騙集團成員打電話給他，甚至跟他媽媽要去澎湖工作要辦護照，後來又說找他要去柬埔寨，叫他去騙詐騙集團的錢。

他說，該集團安排人把他接走，入住酒店住一晚，隔天桃園機場飛去柬埔寨，下飛機要他們找牌子跟著他走，載至第一間公司，經過幾天要查他手機，他拒絕被查，後來媽媽打來，他叫媽媽報警，隨後被對拿木頭椅及凳子打，還用電擊棒電他，打中頭都流血了。隨後又轉賣2公司作詐騙 ，最後是他逃跑了，跑到泰國邊境才獲救。

警察局長方仰寧說，現在請第一線旅行業者協助配合，第一次辦護照、16至30歲，出國目的講不清楚，機票由他人代繳等列為高危險族群，加強阻攔通報外，對救援返台者，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，將人口販賣集團繩之以法。

市長黃偉哲說，因為旅行社出國參加詐騙集團不管是出於自願或被騙一定要買機票，如果他的年紀很輕別人幫他付錢，希望旅行社能幫忙過濾，機票照賣，私下通報警政系統，因為這樣出發前攔下來，在任何時刻只要不要離開中華民國國境被攔下來，集團被破獲，有人持續被害，譬如這團有5個被害人不是出於自願或被被騙，一個受害者2萬元獎金，5個人就10萬元獎金，希望有效降低或減少犯罪。

詐騙集團

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