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山坡谷地傾倒掩埋廢棄物 環保局派員開挖取樣

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
今天上午縣環保局派員及機具到場開挖進行採樣。圖／民眾提供
今天上午縣環保局派員及機具到場開挖進行採樣。圖／民眾提供

苗栗通霄鎮新埔里一處山林谷地，日前有民眾發現地主傾倒掩埋廢棄土，擔心其中夾帶有毒廢棄物會汙染環境，向環保單位檢舉；今天上午10點左右，縣環保局派員及機具前往開挖取樣，發現是營建混合物，將依廢棄物清理法移請警方偵辦。

當地周邊地主說，現場土地是多人持分共有，其中一位仲介傾倒廢棄土方的持分地主態度很惡劣，曾向他反映是違法行為，也擔心傾倒過界，卻遭他叫了一群黑衣人到場「圍事」，要他們閉嘴。

縣環保局廢棄物管理科長賴易正表示，上午開挖兩處，發現多是營建廢棄混合物，初估傾倒數量約有5、60公噸，涉及刑事部分將移請檢警偵辦，之後若檢方認為無保全證據需要時，再要求地主移除。

有民眾將開挖照片上傳LINE「反通霄乙級廢棄物設置案」群組討論，有人罵：實在太沒良心了！反坤輿自救會總幹事陳祺忠也留言說，苗栗因為山坡地多和谷地多，近年來已經變成廢土、廢棄物合法和非法傾倒的天堂，苗栗縣政府再不硬起來，狀況也只會越來越糟。他說，如果有發現被偷倒或掩埋廢棄物、垃圾，最好第一時間就報警和請環保局人員到現場查核，能夠越早把這些東西清運掉越好。

上午開挖兩處，發現多是營建廢棄混合物，初估傾倒數量約有5、60公噸。圖／民眾提供
上午開挖兩處，發現多是營建廢棄混合物，初估傾倒數量約有5、60公噸。圖／民眾提供

自救會

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