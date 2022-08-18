山坡谷地傾倒掩埋廢棄物 環保局派員開挖取樣

苗栗通霄鎮新埔里一處山林谷地，日前有民眾發現地主傾倒掩埋廢棄土，擔心其中夾帶有毒廢棄物會汙染環境，向環保單位檢舉；今天上午10點左右，縣環保局派員及機具前往開挖取樣，發現是營建混合物，將依廢棄物清理法移請警方偵辦。

當地周邊地主說，現場土地是多人持分共有，其中一位仲介傾倒廢棄土方的持分地主態度很惡劣，曾向他反映是違法行為，也擔心傾倒過界，卻遭他叫了一群黑衣人到場「圍事」，要他們閉嘴。

縣環保局廢棄物管理科長賴易正表示，上午開挖兩處，發現多是營建廢棄混合物，初估傾倒數量約有5、60公噸，涉及刑事部分將移請檢警偵辦，之後若檢方認為無保全證據需要時，再要求地主移除。