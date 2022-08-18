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一人申請全棟受惠 竹市推3燈2器1門舊大樓消防補助

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市推「3燈2器1門」老舊大樓消防補助，市府今天開記者會。圖／新竹市政府提供
新竹市推「3燈2器1門」老舊大樓消防補助，市府今天開記者會。圖／新竹市政府提供

為保護民眾安全，新竹市府致力提升老舊大樓公共安全，推出「3燈2器1門」補助方案，111年度經費達1698萬元，鼓勵1995年6月27日前取得使用執照6樓以上老舊大樓踴躍提出申請，補助項目包括「3燈2器」消防安全設備更新、首次檢修申報及「1門」公共梯間防火門修繕及更新，確保災時發揮功能。

消防局長李世恭指出，3燈為緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，2器為滅火器、住警器，1門為防火門。依消防法第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備的義務。市府非常重視公共安全，這次補助先將住戶遇到火災時初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能補足，透過檢修申報體檢，逐步輔導修繕所有設備。

這次補助針對1995年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，申辦期限至今年12月31日止，有需要的民眾可至消防局（各大隊、分隊、局本部）、都發處或各區公所索取紙本申請書填寫申辦，也可上網填寫申請書再交至消防局、都發處。

都發處長許志瑞表示，竹市有許多老舊大樓防火門長時間損壞或遺失，如遇到火警時，火勢容易擴大延燒且濃煙流竄到各樓層，造成民眾無法利用樓梯逃生，為確保民眾避難安全，如有防火門修繕或更新需求，即日起可向都發處申請補助。

博愛街大樓住戶葉姓男子說，他已經居住27年，平時都由他打理大樓的公共設備。這次的補助就像及時雨，已經把公共空間的消防設備及防火門修好，他也向其他住戶募資，再將系統性設備修繕完成，未來也會固定檢修保持勘用。

代理市長陳章賢表示，為解決老舊大樓消防設備不足的問題，市府積極規畫並推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，更是非六都中第一個提出的縣市。不過防災除了人助，更是自助，呼籲符合補助資格的大樓住戶凝聚共識，今起積極至消防局或都發處申請，只要一人代表申請，就能全棟受惠。

符合資格的新竹市老舊大樓，可申請「3燈2器」消防安全設備補助。圖／新竹市政府提供
符合資格的新竹市老舊大樓，可申請「3燈2器」消防安全設備補助。圖／新竹市政府提供

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