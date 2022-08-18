友善釣魚行動 通霄新埔漁港規畫釣魚平台

台灣四面環海，近來迭有聲音開放漁港釣魚，苗栗縣政府獲海洋委員會海洋保育署友善釣魚行動計畫，同意補助722.5萬元在通霄鎮新埔漁港規畫釣魚平台，可望是全縣第三座開放垂釣的漁港。

苗栗縣海岸線50公里，沿海有11處漁港，縣政府前年4月開放後龍鎮公司寮漁港北堤，去年4月再開放後龍鎮外埔漁港南堤，縣府爭取在通霄鎮新埔漁港規畫釣魚平台，並獲海洋保育署納入友善釣魚行動計畫同意補助，編入明年度預算辦理。

縣府農業處漁業科長林俊吉說，釣魚平台案與公司寮、外埔漁港就地利用堤防開放垂釣不同，漁業科初步構想會在新埔漁港凸堤建置，相關人員會至基隆市等地觀摩取經，將來設計一定會評估釣友的安全，並兼顧漁船停泊與航行，及漁民進出方便與安全。

縣議員陳品安表示，有許多釣友向她反應通霄、苑裡地區的漁港，不能合法釣魚，她在議會提案，要求縣府研議開放通苑地區漁港釣魚的可能性，縣府決定先從新埔漁港推動友善釣魚行動，期盼成為示範漁港，未來再進一步開放更多漁港釣魚，帶動漁業、觀光休閒產業蓬勃發展。