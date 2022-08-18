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水公司調整一個多星期 銅鑼鄉七十份水壓不穩定有解

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉七十份40幾戶人家自來水壓不穩定，台灣自來水公司調整制水閥，並從龜山大橋管線分流，終於獲得解決。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供
苗栗縣銅鑼鄉七十份40幾戶人家自來水壓不穩定，台灣自來水公司調整制水閥，並從龜山大橋管線分流，終於獲得解決。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供

苗栗縣銅鑼鄉七十份40幾戶人家自來水壓不穩定，有時洗澡到一半無水可用，台灣自來水公司調整制水閥，並從龜山大橋管線分流，一個多星期測試，終於獲得解決，用戶也鬆一口氣。

銅鑼鄉中平村18鄰、19鄰七十份一帶40幾戶居民，2年前爭取裝設自來水，但因地處管線末端，供水的水壓不穩定，住家2樓以上沒有加壓，自來水上不去，有時洗澡或洗衣機洗衣服到一半，突然沒有水可用，造成生活困擾，消防栓恐怕因水壓不足，影響即時救災。

社區志工徐裕逢等人接獲反映，連署30多人向水公司陳情，立委陳超明也關心，台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲說，水公司派員調整制水閘，原由縣道128線管線供水，再從龜山大橋管線分流供應，測試一個多星期，經查訪用戶，水壓沒有問題。

徐玟玲指出，128線的自來水管線的管徑應該足夠，但因下游公館鄉地勢較低，以致影響七十份地區供水，水公司還要設法降低128線管線水壓，讓供水更正常。

苗栗縣銅鑼鄉七十份40幾戶人家自來水壓不穩定，台灣自來水公司調整制水閥，並從龜山大橋管線分流，終於獲得解決。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供
苗栗縣銅鑼鄉七十份40幾戶人家自來水壓不穩定，台灣自來水公司調整制水閥，並從龜山大橋管線分流，終於獲得解決。圖／台灣自來水公司第三區管理處提供

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