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徐國勇視察苗栗縣警局 贈加菜金勉查賄制暴

中央社／ 苗栗縣17日電

因應年底九合一選舉，內政部長徐國勇今天視察苗栗縣警察局並與局長陳武康等幹部座談，除指示員警全力投入查賄制暴，也應借鏡日本前首相安倍晉三遇刺事件，部署維安工作。

苗栗縣警察局透過新聞稿指出，內政部長徐國勇上午代表總統蔡英文及行政院長蘇貞昌慰勉同仁辛勞，並頒發選舉治安維護整備工作加菜金；陳武康召集相關重要幹部共同參與座談。

徐國勇聽取苗栗縣選情概況分析、歷次查賄策進以及現階段打擊詐欺犯罪作為，他在會中指示落實「掃黑、肅槍、緝毒、打詐」4大面向治安維護，期勉同仁全力投入查賄制暴。

徐國勇特別借鏡日本前首相安倍晉三遇刺身亡事件，提醒員警應依標準化作業流程，縝密部署維安工作，勿因過度自信輕忽執勤細節，務求選舉「平安、平順、平穩」。

針對防制國人遭誘騙赴外國求職部分，徐國勇對於苗栗縣警局落實清查高風險人口，以及成立跨局處專案小組等做法給予肯定，提醒員警掌握相關法令規範應處，全面打擊詐欺犯罪及查緝人口販運案件，並積極向上溯源刨除集團。

徐國勇 苗栗縣 九合一選舉

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