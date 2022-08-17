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71歲素人畫家黃秀華有感資源被浪費 環保議題入畫

中央社／ 新竹縣17日電

71歲素人畫家黃秀華無師自通學畫，並有感現代人資源充足，卻過於浪費，黃秀華今天表示，她將環保議題融入畫作中，盼能喚起民眾對地球環境的重視。

新竹縣政府文化局提供新聞資料表示，素人畫家黃秀華，今天在新瓦屋客家文化保存區內，辦個展「麗薩畫．話─心花朵朵開在畫布裡」，以不打草稿的創作風格，且用色大膽、豐富，讓人一探長者創作的純真感，展出至29日。

黃秀華向中央社記者表示，她創作靈感來自生活，並將人生體驗畫為一幅幅的作品，在她兒時的記憶中，家裡的衣服都是一穿再穿，破了就補，衣服常有補丁的痕跡，很珍惜物品。

她說，但反觀現在，因服飾的「快時尚」風潮，衣服汰換速度快，年輕人穿沒幾次就丟，實在可惜，因此，也將「補丁」變身為創作元素，盼能喚起民眾珍惜物資的心。

黃秀華表示，她在70歲高齡才學畫，也希望用自己的創作故事，影響身邊同齡朋友，對於想做的事情，不要受到年紀而有所侷限，「想做就做、生命為自己而活」。

素人畫家 快時尚

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