竹縣續拚施打率 長者第4劑26.5%、幼兒第1劑17.5%
新竹縣COVID-19確診案例今天新增726例，分別為352位男性和374女性，年齡最長者為96歲，確診者以18至64歲青壯年居多，約占70%。衛生局統計疫苗接種率，65歲以上長者第4劑26.5%，嬰幼兒第1劑17.5%，鼓勵民眾盡速接種提升保護力。
新增726例地區分布，竹北市301例、竹東鎮112例、湖口鄉109例、新豐鄉72例、新埔鎮43例、關西鎮27例、芎林鄉20例、橫山鄉7例、寶山鄉20例、北埔鄉6例、峨眉鄉5例、尖石鄉2例、五峰鄉2例。目前新竹縣居家隔離920人、居家照護列管人數2190人。
新竹縣各合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所接持續安排COVID-19各廠牌、各劑次疫苗接種服務，假日視情況開設社區接種站，請民眾多加利用。
竹縣衛生局統計至16日止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率為93.3%、第2劑 86.3%、第3劑69.9%、第4劑5.64%；65歲以上長者第1劑接種率為83.7%、第2劑80.1%、第3劑69.9%、第4劑26.5%；5至11歲兒童的第1劑接種率為77.9%、第2劑接種率為46.2%；出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率則為17.5%。
竹縣疫苗地圖：
https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspxn=1007&sms=9996
竹縣疫苗預約入口網：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068
6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：
https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033
大安醫院疫苗預約入口網：
https://www.da-professional.com/da/v/index.html
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