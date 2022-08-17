快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

竹縣續拚施打率 長者第4劑26.5%、幼兒第1劑17.5%

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹縣疫情概況。圖／縣府提供
竹縣疫情概況。圖／縣府提供

新竹縣COVID-19確診案例今天新增726例，分別為352位男性和374女性，年齡最長者為96歲，確診者以18至64歲青壯年居多，約占70%。衛生局統計疫苗接種率，65歲以上長者第4劑26.5%，嬰幼兒第1劑17.5%，鼓勵民眾盡速接種提升保護力。

新增726例地區分布，竹北市301例、竹東鎮112例、湖口鄉109例、新豐鄉72例、新埔鎮43例、關西鎮27例、芎林鄉20例、橫山鄉7例、寶山鄉20例、北埔鄉6例、峨眉鄉5例、尖石鄉2例、五峰鄉2例。目前新竹縣居家隔離920人、居家照護列管人數2190人。

新竹縣各合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所接持續安排COVID-19各廠牌、各劑次疫苗接種服務，假日視情況開設社區接種站，請民眾多加利用。

竹縣衛生局統計至16日止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率為93.3%、第2劑 86.3%、第3劑69.9%、第4劑5.64%；65歲以上長者第1劑接種率為83.7%、第2劑80.1%、第3劑69.9%、第4劑26.5%；5至11歲兒童的第1劑接種率為77.9%、第2劑接種率為46.2%；出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率則為17.5%。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspxn=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040&sms=10033

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

莫德納疫苗 衛生局 新竹

延伸閱讀

影／國民黨批高端爛事一籮筐 質疑78萬劑疫苗不翼而飛

線上預約卡位 竹縣觀光8號「觀霧線」8月30日通車

新竹／打造友善候診閱讀角落 竹縣營造親子共讀環境

竹縣+581 本周六開設婦幼館站 提供嬰幼兒、成人接種

相關新聞

影／台灣最早忠烈祠！義民祭祈福大典登場 神豬吸睛

義民祭祈福大典今天在新竹新埔鎮褒忠亭義民廟舉行，現場擺滿神豬神羊場面壯觀，讓民眾紛紛用手機留影，典禮上義民廟董事長林光華...

苗栗竹南大埔特定區人口增長快速 停車一位難求

苗栗縣竹南大埔特定區因緊鄰竹南科園區，隨著台積電建廠，外來人口日益增多，停車問題也日趨嚴重；時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎...

泰雅女孩林珍珠好點子金獎 規畫苧麻深度文化旅遊

苧麻是泰雅族傳統製線織布重要原料，27歲女青年林珍珠與家人在苗栗縣南庄鄉種植，苧麻葉還可以入糕點，規畫深度文化遊程，今天...

沈慧虹參訪清大應用劇本實驗室 盼未來發展科技教育

民進黨新竹市長參選人沈慧虹最近推出4大教育政策，今天前進清華大學參訪校內育成中心的應用劇本實驗室，了解3D遠端視訊「模方...

鄭運鵬談勞工 要做大家的「遮雨棚」：照顧到每一個人

桃園市長參選人鄭運鵬今天出席桃園市職業總工會理、監事會議，指出桃園是很照顧勞工的地方，希望大家給政府更大的力量，來照顧到...

竹巿府「幸福小蜜蜂」移動餐車 前進香山兒少築夢基地

新竹市「幸福小蜜蜂」是全台唯一由公部門辦理的移動餐車，市府指出，今年7月幸福小蜜蜂擴大服務對象至孩童，代理市長陳章賢今也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。