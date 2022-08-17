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桃園防災館夏令營超搶手 學童操瞄子射水另類消暑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
100名國小學童今天在八德防災館參加第一大隊舉辦的夏令營，體驗持瞄子射水，大讚十分消暑。圖／消防提供
100名國小學童今天在八德防災館參加第一大隊舉辦的夏令營，體驗持瞄子射水，大讚十分消暑。圖／消防提供

疫情降溫，桃園市消防局第一大隊今天在八德防災教育館舉辦夏令營宣導活動，100名國小學童幸運搶到限額機會，透過闖關活動體驗消防員射水、乘救生艇等救災救援日常，近距離認識各類救災器材，大呼過癮。

本次消防夏令營今上午9時開幕，學童首先體驗3關「消防日常」，包括「滅火急先鋒」以拋水帶、破壞與射水擊中目標物，讓孩童體驗消防人員火災搶救戰技；「支援最前線」介紹消防器材，讓學童比手畫腳找出對應圖卡，藉此體驗團隊訊息傳遞及後勤管理重要性；「今夏救一生」則操作救生艇等水域救援器材。

學童親自持瞄子射水，紛紛讚歎水柱之強，親眼看見圓盤切割器、油壓剪等救災工具，也都嘖嘖稱奇，同事體會到消防人員的辛勞，隨後也入防災館觀看展區，認識消防歷史。

第一大隊指出，本次活動也邀請少年之家「非行少年」，協助帶領學童闖關體驗，讓他們體會幫助他人行善社會的喜悅。

第一大隊大隊長賴志忠表示，事前預防遠重於發生後的搶救，預防觀念提升應從小開始養成，也提醒近日桃園午後雷陣雨頻繁，暫時避免至溪邊遊憩，以防溺水事故發生，本次活動也特別融入「防溺十招安全宣導及救溺五步操作」，希望民眾有個愉快平安的夏天。

八德防災館地震體驗設施，廣受學童喜愛。圖／消防提供
八德防災館地震體驗設施，廣受學童喜愛。圖／消防提供
學童近距離觀察油壓剪等破壞器材，紛紛讚嘆。圖／消防提供
學童近距離觀察油壓剪等破壞器材，紛紛讚嘆。圖／消防提供
學童乘坐救生艇體驗岸上救援。圖／消防提供
學童乘坐救生艇體驗岸上救援。圖／消防提供
學童體驗消防救災破壞工作。圖／消防提供
學童體驗消防救災破壞工作。圖／消防提供

桃園 夏令營

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