長照界榮耀 2022台中市金照獎徵件起跑
台中市衛生局長曾梓展說，表揚長照服務單位、個人，「2022台中市金照獎」表揚活動10月29日登場，即日起至9月5日活動徵件受理報名，歡迎符合資格者踴躍報名，共襄盛舉。
曾梓展說明，台中市人口數躍升第二大城市，65歲以上人口以達41萬人，占總人口14.73%，因應高齡社會，長照需求提高，台中市致力推動長照2.0政策，回應逐年擴大的長期照顧需求，維護本市市民長輩的健康。
曾梓展指出，台中市政府打造「富市台中新好長照」，自2018年舉辦「金照獎」表揚活動，今年邁向第5屆，藉由此頒獎活動，表揚績優長照團隊及長照服務人員並感謝其付出，打造失能長者高齡安老環境，讓年輕人無後顧之憂，實踐「幸福長照in台中」願景；並帶領社會大眾共同關注長照服務品質。
今年的台中金照獎將表揚12個「團體類」服務單位，以及12名「個人類」。另有「長照男神獎」及專屬年輕人的「長照新星獎」，以及外籍長照人員的「長照國際巨星獎」；入圍者將安排參加培育課程及研習分享、交流實務經驗，紓解工作壓力；團體類獎項最高獎金2萬元，個人類獎項最高獎金1萬5000元，歡迎各方英雄踴躍報名參加。
衛生局說，活動詳情及報名網頁請洽台中市政府衛生局網頁或「2022台中金照獎」官方網站(http://www.sgf3535.tw/2022goldencareawards/)。
民眾如有需要諮詢長期照護相關資訊，請洽臺中市長照中心04-25152888或長照專線1966，由專人服務，也可至台中市政府服務E櫃檯，及下載長照即時通後APP線上申請；另APP今年E化升級2.0版，新增「長照接送」功能，民眾可透過APP預約長照交通車，使長照服務品質再提升。
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