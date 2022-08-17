因應接種人數下降 桃園改1行政區1處疫苗接種站
桃園市長鄭文燦今天主持市政會議表示，為持續鼓勵打第4劑COVID-19疫苗，市府19日（周五）上午8到12點再開社區接種站，因目前接種人數下降，將改為1個行政區1站共12站（復興區除外），提供莫德納（6歲以上）與Novavax（18歲以上）疫苗接種服務，免預約、不限劑次。
鄭文燦說，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒接種部分，市府將於8月20日（周六）上午8至12點，分別於桃園區永康活動中心、平鎮區婦幼館開設嬰幼兒社區接種站，提供嬰幼兒莫德納疫苗集中接種服務。除了社區接種站，市府也持續媒合醫療合約院所提供門診接種服務，目前全市嬰幼兒門診61家，成人門診145家，為降低嬰幼兒確診後重症機率，鼓勵家長陪同尚未施打的嬰幼兒踴躍前往接種，提高孩子的疫苗保護力，相關資訊可上網https://covid-19.tycg.gov.tw/查詢。
衛生局長王文彥說，為方便家長下班後帶孩子接種疫苗，另外在12區衛生所加開夜診及假日診，呼籲家長儘快在新一波疫情來臨前，盡速陪同尚未施打的嬰幼兒完成接種。復興區衛生所採巡診的方式打新冠疫苗，可洽復興區衛生所。
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