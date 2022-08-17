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影／台灣最早忠烈祠！義民祭祈福大典登場 神豬吸睛

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
現場還有創意神豬，造型十分別緻特別，吸引小朋友圍觀。記者巫鴻瑋／攝影
現場還有創意神豬，造型十分別緻特別，吸引小朋友圍觀。記者巫鴻瑋／攝影

義民祭祈福大典今天在新竹新埔鎮褒忠亭義民廟舉行，現場擺滿神豬神羊場面壯觀，讓民眾紛紛用手機留影，典禮上義民廟董事長林光華呼籲台灣人在中共擾台時刻更要團結，他說「義民廟就是台灣最早的忠烈祠，紀念緬懷祖先當年不惜犧牲、壯烈抗暴、守護鄉土。」

林光華指出，兩岸關係緊張、國家嚴峻時刻，雖使得蔡英文總統為處理國政首次缺席典禮，不過義民祭不只代表客家，還有泉州、道卡斯族、原住民等，義民爺是不分族群、不分黨派，守護家園的象徵。

新竹縣長楊文科致詞表示，義民祭跨越桃竹竹3縣市、20個鄉鎮市區，是客家人最重視的典禮，今年邁入第234年，是國家重要民俗，也入選客庄12大節慶之一，傳承重要的無形文化資產，義民精神更是保家衛國的忠義精神，也是台灣面對任何挑戰所秉持的信念。

內政部長徐國勇上台致詞更提到，小時候曾與其父騎摩托車從台北萬華特地「透早」南下看神豬，他認同義民爺的忠義精神，正代表台灣精神。

今年義民祭神豬特等獎由陳博彥奪下，重1647台斤，特等獎神羊則是蔡錦堂獲得，羊角長3尺2吋1分，楊文科也特地頒獎，並與神豬神羊合影，活動現場十分熱鬧，廣場擠滿民眾，不少信徒爭相目睹神豬。

廟前廣場有多組八音演出，不少民眾擠在頭前欣賞八音演出。記者巫鴻瑋／攝影
廟前廣場有多組八音演出，不少民眾擠在頭前欣賞八音演出。記者巫鴻瑋／攝影
義民祭神豬賽現場擠滿民眾，許多人都拿出手機將神豬拍下。記者巫鴻瑋／攝影
義民祭神豬賽現場擠滿民眾，許多人都拿出手機將神豬拍下。記者巫鴻瑋／攝影
警方也特地到祭典現場宣導，呼籲不要誤信海外高薪工作誘騙而赴東南亞。記者巫鴻瑋／攝影
警方也特地到祭典現場宣導，呼籲不要誤信海外高薪工作誘騙而赴東南亞。記者巫鴻瑋／攝影

義民祭 新竹 楊文科

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