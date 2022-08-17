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苗栗竹南大埔特定區人口增長快速 停車一位難求

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
宋國鼎昨天邀請同黨立委邱顯智及大埔里長、縣府單位共同會勘並討論大埔特定區的停車問題。圖／宋國鼎提供
宋國鼎昨天邀請同黨立委邱顯智及大埔里長、縣府單位共同會勘並討論大埔特定區的停車問題。圖／宋國鼎提供

苗栗縣竹南大埔特定區因緊鄰竹南科園區，隨著台積電建廠，外來人口日益增多，停車問題也日趨嚴重；時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎昨前往會勘後，提出短、中、長期解決方案，並強調大埔特定區的停車問題，就是苗栗大小建設的縮影。

大埔里長鄭文進指出，今年至上月底新設籍超過1000戶，加上未設籍的出租套房2萬多套的外來人口，區內公有停車場的停車位也才300多個，要停車確實是一位難求，連帶本地居民都很困擾，尤其建商才開發了特定區一半的土地，房子會越蓋越多，外來人口也只會持續增長。

宋國鼎說，還記得2013年引起全國關注的大埔強拆事件嗎？將近10年過去，大量移入大埔特定區的新興人口，正在面對公共停車空間不足，以及違規停車阻擋居民出入、造成通行會車困難等問題。

昨天宋國鼎邀同黨立委邱顯智及大埔里長、相關單位共同會勘，經結論提出短期內，應優先解決人口稠密區的違停問題，並肯定鎮公所近期在仁愛路週邊等路段增設停車位的作法，而且他也認為要擴大來做，並建請科管局與台積電加強約束包商，盡量降低對居民的干擾。

他說，中長期方面，則建議縣府在做都市計畫通盤檢討時，檢討公設地運用規劃，同時研議現有停車場改為立體停車場；規畫竹南基地與大埔特定區間的大眾運輸系統。

另外，目前「大埔特定區」、「竹南基地」只有2個Youbike站點，他也再次要求縣府工務處增設Youbike據點，提供多元運輸方式供民眾選擇。

宋國鼎表示，雖然無法一次到位，根除多年遺留的問題，但他會一步一步做，在大埔特定區移入更多居民的同時，逐步解決大埔特定區的停車噩夢、交通惡夢。

大埔 宋國鼎 停車場

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